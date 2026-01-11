Меню
Почему Шарапову в «Астории» 100 рублей хватило только на кофе — ведь это почти четверть зарплаты

11 января 2026 07:29
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)

Сцена из «Места встречи изменить нельзя» — это точный портрет послевоенной Москвы.

Один из самых узнаваемых эпизодов фильма «Место встречи изменить нельзя» — засада на Фокса в коммерческом ресторане «Астория».

Перед началом операции Жеглов раздал оперативникам по сто рублей, предупредив: «Деньги казённые, не шиковать».

Шарапов, как известно, и не шиковал — заказал только пару чашек кофе и привлёк внимание буфетчицы. Но разве на такую сумму нельзя было поужинать?

Деньги по тем временам большие

В 1945 году средняя зарплата в промышленности составляла около 495 рублей. То есть сто рублей — почти четверть месячного дохода.

Для понимания: это всё равно что сегодня выдать сотруднику несколько десятков тысяч рублей «на расходы». Только вот ценники в ресторанах тогда были особенные.

Что значило «коммерческий ресторан»

«Астория» (в книге — «Савой») была не обычным кафе, а коммерческим заведением. В послевоенном СССР существовали две системы цен — пайковые (по карточкам) и коммерческие.

Первые были государственно регулируемыми и низкими, но ассортимент — скудным. Вторые действовали в избранных ресторанах и магазинах, где всё продавалось свободно, но по ценам в разы выше.

Кто мог позволить себе «Асторию»

Основными посетителями таких мест были партийная верхушка, писатели, стахановцы и фронтовики, получавшие наградные.

Для большинства горожан поход в коммерческий ресторан был событием из разряда «раз в жизни». Потому что даже две чашки кофе и бокал вина обходились дороже, чем недельный набор продуктов по карточкам.

Почему Жеглов не пожалел денег

В фильме сумма кажется мизерной, но на деле это был разумный лимит для оперативной работы, это ведь засада, а не вечеринка. Оперативники должны были «не шиковать», а просто сливаться с публикой.

Поэтому две чашки кофе в «Астории» не символ бедности, а показатель того, насколько полярной была жизнь в Москве 40-х, пишет дзен-канал Валерий Грачиков.

Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
