Отзывы о кинотеатре Galaxy Cinema Shymkent
Отзывы о кинотеатре Galaxy Cinema Shymkent
Айдын Амангелдиева
27 ноября 2018, 17:40
Саламатсыздарма?
Ертеңге Ұлы дала комедиясы,Махаббат кафесі 2-еуінің қайсысы бар?
27 ноября 2018, 17:40
0
0
Ответить
Arsen Nurgaliev
25 мая 2023, 17:04
Оценка
Расписание на 25.05.2023 стоит фильм собрал друзей семью всей больщей компанией поехали в этот кинотеатр где грубият кассир говорит что нет у нас таких фильмов смотри что включим.
25 мая 2023, 17:04
0
0
Ответить
akmaral.issayeva
2 января 2024, 16:41
Оценка
2 января 2023, сегодня сходили на мультфильм -
"Великолепная пятерка" и только перед началом сеанса обратили внимание, что очень дорогие билеты. На 1 взрослого, 2 детей 9 и 12 лет, 1 студентку и 2 малышей 3 и 4 лет (всего 6 человек) мы заплатили больше 10 тыс тенге. На самом деле должны были заплатить 1100 (взрослый)+ 3×900 (детский и студенческий) тенге =3800 тенге.
Менеджер Нигара на кассе сказала, что вернет только стоимость только 1 взрослого билета и действительно вернула 1100 тенге. Общий фискальный чек она забрала с лишним взрослым билетом. Итого мы заплатили около 9000 тенге вместо 3800 тенге. Нас возместят наш убыток?
Может разобраться с кассиром 1 кассы, которая и продала билеты (бейджика не было). Билеты куплены в 15.00
2 января 2024, 16:41
0
0
Ответить
Авторизация по e-mail