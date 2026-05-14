Судьба единственной сестры Сулеймана, которая ушла из дворца: историки утверждают, что именно ее по-настоящему уважала Хюррем

История женщины, которая отказалась от дворцовой игры и тем самым сохранила себя.

В сериале «Великолепный век» рядом с яркими фигурами гарема почти не видно Бейхан Султан.

Между тем в реальной истории Османской империи она была родной сестрой Сулеймана — и единственной из сестер, к которой, по свидетельствам хронистов, с уважением относилась Хюррем Султан.

Брак по приказу

Бейхан Султан родилась около 1497 года в Трабзоне в семье будущего султана Селима I и Айше Хафсы Султан.

Современники называли её самой красивой из дочерей Селима. В пятнадцать лет её выдали замуж за Ферхата-пашу — влиятельного сановника и военного. Это был типичный династический союз, не оставлявший выбора.

Муж с тяжёлым характером

Ферхат-паша сделал карьеру при дворе, но прославился вспыльчивостью и жестокостью.

Несмотря на это, источники указывают, что Бейхан была к нему искренне привязана. Их союз длился чуть больше десяти лет и закончился трагически.

Казнь, которую она не смогла простить

В 1524–1525 годах Ферхат-пашу казнили по приказу султана Сулеймана после многочисленных жалоб.

Для Бейхан это стало личной катастрофой. Она покинула Стамбул, уехала в Амасью и фактически разорвала отношения с семьёй. Для османской принцессы такой шаг был беспрецедентным.

Возвращение без иллюзий

Лишь через одиннадцать лет Бейхан вернулась ко двору и вновь вышла замуж — за Айяса Мехмед-пашу, великого визиря.

Этот брак оказался недолгим: в 1539 году он умер во время эпидемии. После этого Бейхан окончательно удалилась от столичной жизни и поселилась в Скопье.

Почему Хюррем её уважала

Бейхан не участвовала в интригах, не поддерживала дворцовые группировки и сознательно держалась в стороне от борьбы за влияние.

Именно эта дистанция, по мнению историков, и стала причиной уважительного отношения Хюррем. В мире, где каждая женщина боролась за место рядом с султаном, Бейхан выбрала тишину.

Бейхан Султан умерла в 1559 году, прожив жизнь без власти, но с достоинством, пишет дзен-канал У Клио под юбкой.

