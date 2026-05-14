Судьба единственной сестры Сулеймана, которая ушла из дворца: историки утверждают, что именно ее по-настоящему уважала Хюррем

В сериале «Великолепный век» рядом с яркими фигурами гарема почти не видно Бейхан Султан.
Между тем в реальной истории Османской империи она была родной сестрой Сулеймана — и единственной из сестер, к которой, по свидетельствам хронистов, с уважением относилась Хюррем Султан.
Брак по приказу
Бейхан Султан родилась около 1497 года в Трабзоне в семье будущего султана Селима I и Айше Хафсы Султан.
Современники называли её самой красивой из дочерей Селима. В пятнадцать лет её выдали замуж за Ферхата-пашу — влиятельного сановника и военного. Это был типичный династический союз, не оставлявший выбора.
Муж с тяжёлым характером
Ферхат-паша сделал карьеру при дворе, но прославился вспыльчивостью и жестокостью.
Несмотря на это, источники указывают, что Бейхан была к нему искренне привязана. Их союз длился чуть больше десяти лет и закончился трагически.
Казнь, которую она не смогла простить
В 1524–1525 годах Ферхат-пашу казнили по приказу султана Сулеймана после многочисленных жалоб.
Для Бейхан это стало личной катастрофой. Она покинула Стамбул, уехала в Амасью и фактически разорвала отношения с семьёй. Для османской принцессы такой шаг был беспрецедентным.
Возвращение без иллюзий
Лишь через одиннадцать лет Бейхан вернулась ко двору и вновь вышла замуж — за Айяса Мехмед-пашу, великого визиря.
Этот брак оказался недолгим: в 1539 году он умер во время эпидемии. После этого Бейхан окончательно удалилась от столичной жизни и поселилась в Скопье.
Почему Хюррем её уважала
Бейхан не участвовала в интригах, не поддерживала дворцовые группировки и сознательно держалась в стороне от борьбы за влияние.
Именно эта дистанция, по мнению историков, и стала причиной уважительного отношения Хюррем. В мире, где каждая женщина боролась за место рядом с султаном, Бейхан выбрала тишину.
Бейхан Султан умерла в 1559 году, прожив жизнь без власти, но с достоинством.
