Киноафиша Статьи Об этом знают единицы — настоящая Хюррем общалась только с темнокожими евнухами. Но как же Сюмбюль-ага?

11 января 2026 07:00
Кадр из сериала «Великолепный век» (2011–2014)

Историки уверены: реальность была совсем иной, и образ героя сильно отличается от действительности.

В «Великолепном веке» Сюмбюль-ага — любимец зрителей. Выходец из Египта предан Хюррем, участвует в её интригах и стоит рядом в самые важные моменты.

Но исторические источники показывают: его образ в сериале — скорее художественный вымысел, чем отражение реальности. Настоящая история Хюррем и её окружения в гареме была куда сложнее.

Конфликт, который изменил правила

В XVI веке влияние в гареме было разделено между двумя структурами: белыми евнухами во главе с капы-агой и евнухами африканского происхождения под управлением кизлар-аги.

До времён Хюррем решающее слово принадлежало именно белым евнухам: они отвечали за дворцовые ритуалы и имели доступ к личным покоям наложниц.

Ситуация изменилась после конфликта Хюррем с капы-агой — главным белым евнухом. Разногласия привели к тому, что Хюррем заключила союз с кизлар-агой, начальником евнухов африканского происхождения.

Именно этот альянс стал переломным: влияние белых евнухов резко снизилось, а власть кизлар-аги выросла настолько, что они фактически контролировали гарем вплоть до заката Османской империи, пишет дзен-канал Азербайджан - страна огней.

Кто такой Сюмбюль-ага на самом деле

Сюмбюль-ага, показанный в «Великолепном веке», в реальности существовал, но жил позже и служил при других султанах — вероятно, при Ахмеде I или Ибрагиме I.

Более того, исторический Сюмбюль был евнухом африканского происхождения, а не светлокожим, как в сериале.

Создатели перенесли его в эпоху Сулеймана Великолепного, сделали близким союзником Хюррем и добавили комические черты — всё это сознательные художественные ходы, а не попытка реконструкции истории.

Также прочитайте: Баязид умер именно из-за Хюррем: один неверный шаг матери — и случилась трагедия

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» (2011–2014)
