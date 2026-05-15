Где снимали «Телепузиков»: кислотно-зеленые луга — это не декорации, но тогда почему же от них избавились

Кадр из сериала «Телепузики»

Проект вызвал неприятности.

Практически каждый ребенок девяностых или нулевых помнит британский сериал «Телепузики». Четыре забавных существа с антеннами и телеэкранами на животах стали настоящими кумирами. Их знали дети почти в половине стран мира, ведь мультфильм показывали в 120 государствах.

Жили телепузики в очень узнаваемом домике. Это был ярко-зеленый травянистый холм с круглыми окнами.

И что самое удивительное — это место настоящее. Оно существовало в реальности, в британском графстве Стаффордшир. Именно там, в районе Уимпстон, снимали все серии до 2001 года.

Оказалось, многие поклонники сериала все эти годы заблуждались. В популярном обсуждении на Reddit пользователи признались, что были уверены: знаменитый холм с домиком — всего лишь павильонные декорации.

На самом деле съемки проходили под открытым небом, в английском графстве Уорикшир. Весь этот сказочный ландшафт с ярко-зелеными холмами был настоящим.

Актерам, скрывавшимся внутри громоздких костюмов, приходилось нелегко. Они проводили в них по несколько часов подряд.

Специально для них в каждом костюме был встроен небольшой откидной стульчик. Это позволяло исполнителям отдыхать прямо на съемочной площадке, не снимая тяжелых «тел».

Кадр из сериала «Телепузики»

Ферма «Телепузиков»

Даже после окончания съемок к холму продолжали идти люди. Туристы со всего мира хотели увидеть легендарный дом телепузиков. Но на склоне не было ничего, кроме обычной травы. Вся съемочная конструкция давно исчезла.

Это постоянное паломничество стало серьезной проблемой для хозяйки земли. Фермерша была крайне недовольна тем, что на её частную территорию постоянно вторгаются посторонние. Она подчеркивала, что это место никогда не планировалось как туристический объект.

В итоге владелица приняла радикальное решение, чтобы положить конец нежелательному вниманию. Она превратила участок в пруд, залив его водой. Теперь на месте знаменитого холма находится обычный водоем, и поток поклонников наконец прекратился.

Фото: Кадры из сериала «Телепузики»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
