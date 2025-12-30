Меню
Киноафиша Статьи 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%: не стыдно рекомендовать

30 декабря 2025 22:00
Кадр из сериала «Токсичный город», «Навсегда с тобой», «Сраженный молнией»

Критики Rotten Tomatoes, оценивая эти работы, оказались  почти единодушны.

2025-й стал для Netflix годом сильных сериалов, которые получили высокие оценки на агрегаторе Rotten Tomatoes — от 90 до 100%.

Эти проекты охватывают разные жанры: исторические драмы, криминальные истории, научную фантастику и социальные сериалы.

«Токсичный город»

«Токсичный город»

Мини-сериал с максимальными 100% на Rotten Tomatoes. Рассказывает историю экологической катастрофы в британском городе Корби и сосредотачивается на матерях, которые пытаются добиться правды.

Это не просто социальная драма, а хронология долгой борьбы, где личное постепенно становится политическим.

«Икусагами: последний самурай»

Еще один проект со 100%. Действие разворачивается в Японии конца XIX века, когда самурайское сословие оказалось не у дел.

Сюжет строится вокруг смертельно опасного состязания, в котором участвуют сотни воинов. Сериал берет масштабом, визуальной строгостью и четкой жанровой логикой.

«Переходный возраст»

97% на Rotten Tomatoes. «Переходный возраст» начинается с ареста 13-летнего подростка по подозрению в убийстве и постепенно показывает ситуацию с разных точек зрения — семьи, полиции, психологов.

Формальный прием с длинными сценами без склеек усиливает ощущение документальной точности.

«Навсегда с тобой»

«Навсегда с тобой»

Тоже 97%. Сериал аккуратно и без назидательности говорит о первой любви и взрослении.

«Навсегда с тобой» избегает громких конфликтов и работает за счет наблюдений, диалогов и постепенных изменений героев, благодаря чему вызывает доверие.

«Этернавт»

96% на Rotten Tomatoes. Аргентинский постапокалиптический сериал начинается с загадочного смертельного снегопада в Буэнос-Айресе.

История быстро выходит за рамки катастрофы и превращается в рассказ о коллективном выборе и ответственности.

«Сраженный молнией»

«Сраженный молнией»

91%. Историческая драма о президенте США Джеймсе Гарфилде и его убийце соединяет политическую хронику с психологическим портретом.

Сериал делает акцент не на фактах, а на мотивах и последствиях решений.

«Дом Гиннессов»

Замыкает список с рейтингом 90%. «Дом Гиннессов» — семейная сага о наследниках пивоваренной империи в XIX веке.

Здесь важны не только бизнес-интриги, но и то, как личные амбиции влияют на судьбу семьи и окружающих.

Вам будет интересно: Не только «Хищник» и «Черное зеркало»: все научно-фантастические фильмы Трахтенберга

Фото: Кадр из сериала «Токсичный город», «Навсегда с тобой», «Сраженный молнией»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
