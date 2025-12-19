Не только «Хищник» и «Черное зеркало»: все научно-фантастические фильмы Трахтенберга

От телевизионных экспериментов до масштабных франшиз.

Имя Дэна Трахтенберга сегодня чаще всего связывают с «Хищником» или «Черным зеркалом», но его научно-фантастическая фильмография куда шире.

От камерных эпизодов сериалов до полнометражных проектов для крупных студий - режиссер последовательно работает с темами изоляции, страха перед технологиями и выживания в условиях неизвестности.

«"Чёрный ящик"- ТВ» (BlackBoxTV, 2010–2015)

Антологический сериал, в котором Трахтенберг выступил режиссером одного из эпизодов, который строится вокруг технологической угрозы, вторгающейся в повседневность.

В коротком формате режиссер показывает умение быстро обозначить правила мира и довести идею до жесткой развязки, не распыляясь на лишние детали.

«Портал: Некуда бежать» (2011)

Короткометражный фильм по вселенной Portal с рейтингом 7.2 на «Кинопоиске».

Героиня пытается выбраться из закрытого научного комплекса, используя портальную пушку. Диалогов почти нет — сюжет рассказывается через движение, пространство и логику задач.

Здесь Трахтенберг проявляет себя как режиссер, способный переводить абстрактную игровую механику в чисто кинематографическое повествование.

«Кловерфилд, 10» (2016)

Полнометражный триллер с рейтингом 6.9. После аварии девушка оказывается в бункере с мужчиной, утверждающим, что внешний мир уничтожен.

Большую часть фильма зритель, как и героиня, не понимает, где заканчивается ложь и начинается реальная фантастическая угроза.

Трахтенберг уверенно работает с клаустрофобией и недоверием, превращая научную фантастику в ключ финального выбора.

«Чёрное зеркало» (2016)

Трахтенберг является режиссером эпизода «Игровой тест» третьего сезона. Молодой путешественник участвует в тестировании игры с дополненной реальностью, которая считывает его страхи.

Серия постепенно превращается в историю о потере контроля над собственным сознанием.

В рамках сериала Трахтенберг точно выстраивает драматургию и показывает, как технология может персонализировать страх.

Рейтинг сериала на КП: 8.5.

«Пацаны» (2019)

Пилотный эпизод сериала с рейтингом 8.3. Мир, где супергерои — продукт корпораций и биотехнологий.

Трахтенберг задает визуальный и жанровый тон: фантастическое допущение используется для разговора о власти, деньгах и безнаказанности, а не ради эффектов.

«Добыча» (2022)

Фильм с рейтингом 6.6 переносит историю «Хищника» в XVIII век. Молодая охотница из племени команчей сталкивается с инопланетным существом. Трахтенберг делает ставку на наблюдение, тактику и противостояние навыков и технологий, превращая фантастику в историю адаптации и обучения.

«Хищник: Убийца убийц» (2025)

Анимационный фильм-антология с рейтингом 7.2. Три истории в разных эпохах показывают охоту хищников на лучших воинов своего времени.

Проект демонстрирует интерес режиссера к эксперименту с формой и расширению фантастического мира через разные культуры.

«Хищник: Планета смерти» (2025)

Фильм с рейтингом 7.4, где главным героем становится сам яутжа. История разворачивается на инопланетной планете и исследует устройство общества хищников.

Это самый масштабный фантастический проект Трахтенберга, в котором он работает уже не только с угрозой, но и с полноценным миростроением.

Вам будет интересно: Нравится «Бегущий по лезвию»? Тогда вам точно зайдет этот свежий фантастический детектив — французский ответ хиту