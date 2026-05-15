Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Пересмотрели «Бедную Настю» 20 лет спустя и разочаровались — даже отличные актеры не спасают положение: «На редкость бездарный сериал»

Пересмотрели «Бедную Настю» 20 лет спустя и разочаровались — даже отличные актеры не спасают положение: «На редкость бездарный сериал»

15 мая 2026 11:00
Кадр из сериала «Бедная Настя»

Комментаторы нашли в проекте только недостатки.

В нулевые было сложно найти телезрителей, которые бы не слышали о «Бедной Насте». Историческая мелодрама сразу захватила экраны и стала очень популярной. Исполнители главных ролей мгновенно превратились в звёзд.

Но сейчас, спустя 20 лет, очевидно, что картина не прошла испытание временем. Смотреть теперь «Бедную Настю» неловко, ведь видны не только исторические нестыковки, но и все недостатки проекта.

Сюжет «Бедной Насти»

В основе сюжета — история молодой девушки Анны. Барон Корф воспитывал её как собственную дочь. Он лелеет честолюбивую мечту увидеть свою воспитанницу на сцене императорского театра. Весь светский Петербург восхищается её дарованием и пророчит ей блистательную карьеру.

Однако за внешним лоском скрывается опасная тайна. Настоящее происхождение Анны может всё разрушить — она не дворянка, а крепостная. В неё страстно влюбляется князь Михаил Репнин. Но останется ли его чувство прежним, когда правда о девушке неизбежно всплывет наружу?

Кадр из сериала «Бедная Настя»

Отзывы о «Бедной Насте»

Популярный когда-то исторический роман, который собирал у экранов миллионы зрителей, сегодня вызывает скорее разочарование. Устаревшая драматургия, наигранность актёров и упрощённый взгляд на эпоху заставляют современных поклонников пересмотреть свои восторги.

«На редкость бездарный сериал. Без чувства неловкости его невозможно сейчас смотреть. Даже мастеровитые актеры смотрятся нелепо. Сценарий и режиссура — туда же. XIX века не было ни в чем этом ни на грамм», «Какая-то калька с "Рабыни Изауры" с диалогами, наспех придуманными на коленке, а режиссура как в видеоклипах, даже удивительно, сколько там неплохих актеров тогда снялось», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Бедная Настя»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Дешёвый сюжет, дешёвая игра актёров»: так почему тогда этот хит ТВ-3 идет уже 14 лет — 1700 серий залпом посмотреть невозможно «Дешёвый сюжет, дешёвая игра актёров»: так почему тогда этот хит ТВ-3 идет уже 14 лет — 1700 серий залпом посмотреть невозможно Читать дальше 15 мая 2026
Сколько лет провел Фил в «Дне сурка» и кто такой Нед Райерсон на самом деле — мы знаем ответы на два самых жутких вопроса по культовой комедии Сколько лет провел Фил в «Дне сурка» и кто такой Нед Райерсон на самом деле — мы знаем ответы на два самых жутких вопроса по культовой комедии Читать дальше 15 мая 2026
Откуда вообще появились драконы в «Игре престолов»: история, которую в сериале показали лишь наполовину Откуда вообще появились драконы в «Игре престолов»: история, которую в сериале показали лишь наполовину Читать дальше 14 мая 2026
Зрителям в «Ведьме из Блэр» так и не показали главного монстра: вырезали в последний момент — и от этого страшно до сих пор Зрителям в «Ведьме из Блэр» так и не показали главного монстра: вырезали в последний момент — и от этого страшно до сих пор Читать дальше 14 мая 2026
Думала, что круче исторического «Великолепного века» ничего нет: а потом включила этот турецкий сериал и теперь не могу оторваться Думала, что круче исторического «Великолепного века» ничего нет: а потом включила этот турецкий сериал и теперь не могу оторваться Читать дальше 13 мая 2026
Частный джет, лимузин и 30 млн «на закуску»: от запросов Шварценеггера продюсеры этого фильма пришли в ужас, но на все согласились — и зря Частный джет, лимузин и 30 млн «на закуску»: от запросов Шварценеггера продюсеры этого фильма пришли в ужас, но на все согласились — и зря Читать дальше 13 мая 2026
Этот злодей в «Гарри Поттере» страшнее Волан-де-Морта: даже на экране на него было жутко смотреть Этот злодей в «Гарри Поттере» страшнее Волан-де-Морта: даже на экране на него было жутко смотреть Читать дальше 13 мая 2026
Пересмотрела «Маленькую Веру» и поняла, кто же там хуже всех: «Удивительная наглость, жадность, гордыня» Пересмотрела «Маленькую Веру» и поняла, кто же там хуже всех: «Удивительная наглость, жадность, гордыня» Читать дальше 13 мая 2026
Мультик «Мадагаскар» собирались лишить самых забавных героев: авторы передумали в последний момент Мультик «Мадагаскар» собирались лишить самых забавных героев: авторы передумали в последний момент Читать дальше 13 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше