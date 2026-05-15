Пересмотрели «Бедную Настю» 20 лет спустя и разочаровались — даже отличные актеры не спасают положение: «На редкость бездарный сериал»

В нулевые было сложно найти телезрителей, которые бы не слышали о «Бедной Насте». Историческая мелодрама сразу захватила экраны и стала очень популярной. Исполнители главных ролей мгновенно превратились в звёзд.

Но сейчас, спустя 20 лет, очевидно, что картина не прошла испытание временем. Смотреть теперь «Бедную Настю» неловко, ведь видны не только исторические нестыковки, но и все недостатки проекта.

Сюжет «Бедной Насти»

В основе сюжета — история молодой девушки Анны. Барон Корф воспитывал её как собственную дочь. Он лелеет честолюбивую мечту увидеть свою воспитанницу на сцене императорского театра. Весь светский Петербург восхищается её дарованием и пророчит ей блистательную карьеру.

Однако за внешним лоском скрывается опасная тайна. Настоящее происхождение Анны может всё разрушить — она не дворянка, а крепостная. В неё страстно влюбляется князь Михаил Репнин. Но останется ли его чувство прежним, когда правда о девушке неизбежно всплывет наружу?

Отзывы о «Бедной Насте»

Популярный когда-то исторический роман, который собирал у экранов миллионы зрителей, сегодня вызывает скорее разочарование. Устаревшая драматургия, наигранность актёров и упрощённый взгляд на эпоху заставляют современных поклонников пересмотреть свои восторги.

«На редкость бездарный сериал. Без чувства неловкости его невозможно сейчас смотреть. Даже мастеровитые актеры смотрятся нелепо. Сценарий и режиссура — туда же. XIX века не было ни в чем этом ни на грамм», «Какая-то калька с "Рабыни Изауры" с диалогами, наспех придуманными на коленке, а режиссура как в видеоклипах, даже удивительно, сколько там неплохих актеров тогда снялось», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.