Откуда вообще появились драконы в «Игре престолов»: история, которую в сериале показали лишь наполовину

Драконы в «Игре престолов» кажутся древними и почти божественными, но их происхождение куда прозаичнее и жестче. Они не появились как сказочные существа, а стали оружием, которое однажды перевернуло весь известный мир.

Именно драконы сделали Таргариенов не просто правителями, а живыми символами власти и страха.

Валирия и рождение драконьей империи

За тысячи лет до событий сериала драконов впервые приручили в Эссосе. Это сделали жители Валирии — города, который превратился в центр огромной магической цивилизации.

Они научились выращивать драконов, скрещивать их и подчинять своей воле. С помощью этих существ Валирийский Фригольд завоевал полмира, превратив драконов в летающую армию, пишет источник.

Почему выжили только Таргариены

Все изменилось после Рока Валирии — катастрофы, уничтожившей империю и почти всех драконов. Единственными, кто успел спастись, стали Таргариены. Они переселились на Драконий Камень вместе с яйцами драконов и частью древних знаний. Благодаря этому спустя столетие Эйгон Завоеватель покорил Вестерос, обрушив на него огонь с небес.

Исчезновение и возвращение магии

Со временем драконы начали рождаться все меньше и слабее, пока вовсе не исчезли. Мир стал более обычным и холодным, а магия почти угасла. Возвращение началось в момент, когда Дейенерис вошла в погребальный костер вместе с драконьими яйцами. Из пепла появились три детеныша, и вместе с ними в мир вернулась сила, которой боялись веками.

Почему драконы выбрали Дейенерис

Таргариены называли себя «кровью дракона» не ради красоты. Между ними и этими существами всегда существовала особая связь. Дейенерис смогла не только вырастить драконов, но и управлять ими голосом. В мире «Игры престолов» это значит одно: она стала не просто королевой, а наследницей древней магии, которую уже никто не мог остановить.

