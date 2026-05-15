Сколько лет провел Фил в «Дне сурка» и кто такой Нед Райерсон на самом деле — мы знаем ответы на два самых жутких вопроса по культовой комедии

В феврале этого года культовая комедия «День сурка» отметит свой 33-й день рождения. За три десятилетия фильм не просто сохранил популярность, но и оброс удивительными фанатскими интерпретациями.

Поклонники придумали множество необычных теорий, разбирающих сюжет под неожиданным углом. Вот две самые интересные из них.

Торговец страховками

В «Дне сурка» есть один повторяющийся персонаж — назойливый страховой агент Нед Райерсон. Герой Билла Мюррея постоянно с ним сталкивается и всякий раз грубо отказывается от полиса. Но что, если в этой навязчивости скрыт главный ключ ко всей истории?

Согласно одной фанатской теории, Нед — вовсе не простой торговец. Он может быть воплощением дьявола или высшей силы. Именно он наложил на Фила Коннорса проклятие бесконечного дня.

Обратите внимание: вырваться из временной ловушки главному герою удается лишь в тот момент, когда он наконец-то проявляет к Неду доброту.

Поклонники ленты считают, что Фил застрял в Дне сурка в качестве наказания за его полное равнодушие к людям и цинизм, в том числе увольнение Неда. Весь сюжет — это попытка высших сил заставить героя искупить вину.

Чтобы разорвать круг, ему нужно совершить по-настоящему бескорыстный поступок. Перестать видеть в каждом человеке помеху и начать делать добро просто так, без расчета на выгоду.

Сколько лет провел Фил в Дне сурка

В фильме мы видим, как Фил Коннорс проживает один и тот же день десятки раз. На экране показано около месяца таких повторов. Однако фанаты и создатели ленты уверены — на самом деле его заточение длилось гораздо дольше.

В этом убеждают слова самого героя и те удивительные навыки, которыми он овладел. Он стал виртуозным пианистом, научился вырезать сложные ледяные скульптуры и делать лечебный массаж. Такое мастерство не приходит за несколько недель. Оно требует многих лет, а то и десятилетий упорной практики.

Изначальный замысел сценариста Дэнни Рубина был суров. Он считал, что для духовного преображения Филу потребовалось бы... десять тысяч лет.

Режиссер Харольд Рэмис смотрел на это мягче. Сразу после выхода фильма он говорил о примерно десяти годах. Позже в интервью он увеличил этот срок до тридцати-сорока лет.

Поклонники картины до сих пор ведут свои подсчеты. Например, портал WhatCulture пришел к выводу, что герою понадобилось около 34 лет. Именно столько времени нужно, чтобы в совершенстве выучить французский, освоить ледяную скульптуру, карточные трюки и игру на фортепиано одновременно.