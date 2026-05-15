«Т-34» просто уничтожили критикой: а ведь он снят по советской драме

15 мая 2026 12:00
Кадр из фильма «Т-34»

Этот фильм уже мало кто помнит.

Сегодня «Т-34» воспринимается зрителями как зрелищный военный экшен с динамичным сюжетом и патриотической интонацией, что впрочем не мешает ему быть объектом для критики за многочисленные ляпы. Однако у этого фильма есть предшественник, о котором вспоминают гораздо реже.

Речь о советской картине «Жаворонок», снятой на студии «Ленфильм». Лента участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, но по духу сильно отличается от современной версии. «Жаворонок» — история без победного финала.

Сюжет «Жаворонка»

Сюжет фильма строится вокруг группы советских солдат, которых нацисты используют как живые мишени на танковом полигоне. Один из пленных, танкист Иван, решается на отчаянный шаг — он угоняет Т-34 и уходит в прорыв, прихватив с собой двоих соотечественников и французского военнопленного.

Беглецы проезжают по немецкой провинции, оставляя за собой шок и хаос, но финал этой истории далёк от героического. Персонажи гибнут один за другим. Иван умирает, в последний момент пытаясь увести танк от немецкого ребёнка, оказавшегося на пути.

Авторами сценария выступили поэты-фронтовики Михаил Дудин и Сергей Орлов. За основу они взяли короткую заметку из «Правды», в которой упоминался угнанный советский танк. Деталей в той истории было немного, но оставалось главное — дух поступка.

Кадр из фильма «Жаворонок»

«Т-34»

Алексей Сидоров, работая над «Т-34», опирался на идеи старой ленты, но выбрал иную тональность. В его фильме нашлось место экшену, современной графике, романтической линии и, конечно, победе.

Александр Петров объяснял, что задачей было создать кино, способное удержать внимание зрителя, а не военно-историческую реконструкцию. Так история из «Жаворонка» обрела новое звучание.

Фото: Кадры из фильмов «Жаворонок» (1965), «Т-34» (2018)
Светлана Левкина
