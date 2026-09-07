2,6 млрд минут просмотров: даже 90% на RT не спасли этот новый сериал от закрытия — Amazon экономит на всём ради «Колец власти»

Несмотря на заметный успех, «Паук-Нуар» оказался проектом с очень короткой судьбой. Amazon не стала продлевать сериал, и единственный сезон из восьми серий стал одновременно первым и последним.

При этом показатели у шоу были вполне убедительными. По данным Nielsen, за первые шесть недель после выхода зрители посмотрели его в общей сложности 2,6 млрд минут. На Rotten Tomatoes сериал получил 92% от критиков и 90% от аудитории.

Необычно высокой оказалась и «наградная поддержка»: «Паук-Нуар» получил 11 номинаций на премию «Эмми». Это был лучший результат среди всех проектов Prime Video. Однако даже такое внимание не убедило платформу продолжать производство.

Сериал сначала появился на MGM+, а уже на следующий день стал доступен подписчикам Prime Video. Действие разворачивалось в Нью-Йорке времён Великой депрессии, где Николас Кейдж сыграл частного детектива Бена Рейли. После личной трагедии герой сталкивается с собственным прошлым и становится единственным супергероем города.

На фоне зрительского интереса и положительных отзывов отмена выглядит неожиданно. Однако успешные оценки сами по себе не гарантируют продолжения, особенно когда производство оказывается слишком дорогим. Для «Паука-Нуара» одной из проблем стали значительные расходы на создание двух вариантов сериала — цветного и чёрно-белого.

В результате в Amazon предпочли остановиться на одном сезоне. Хотя ранее в экономии стриминг нельзя было упрекнуть: ведь именно там выходит самый дорогостоящий сериал последних лет «Властелин колец: Кольца власти».

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