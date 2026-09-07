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Киноафиша Статьи Гайдай. Кино. Потанцуем? Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадрам, где герои пляшут (тест)

Гайдай. Кино. Потанцуем? Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадрам, где герои пляшут (тест)

Проверено редакцией
Гайдай. Кино. Потанцуем? Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадрам, где герои пляшут (тест)

Миронова в «Бриллиантовой руке» узнать легко, а что насчет других кинолент?

Неудивительно, что так много россиян до сих пор обожают фильмы Гайдая, ведь он превратил комедию в настоящее искусство. И, помимо остроумных и смешных диалогов, в его картинах было немало танцев.

В этом тесте вам предстоит угадать фильмы Гайдая именно по таким запоминающимся сценам. Возможно, это будут народные пляски или ироничные сцены, цитаты из которых давно ушли в народ. Но все вместе они покажут, насколько хорошо вы знакомы с творчеством мэтра.

Не переживайте, если какие-то кадры покажутся сложными — главное, получить удовольствие от погружения в неповторимый мир гайдаевских комедий. Готовы проверить себя? Тогда вперёд!

Фото: Кадр из фильма «Не может быть!» (1975)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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