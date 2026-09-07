Скучаете по «Сверхъестественному» и «Каслу»: на Netflix есть один хит, который заменит сразу оба сериала — шесть сезонов хватит до конца года

Есть сериалы, по которым зрители скучают даже спустя годы после финала. «Сверхъестественное» запомнилось смесью мистики, опасных расследований и отношений между братьями Винчестерами, а «Касл» — детективными загадками, юмором и химией между главными героями. И, похоже, тоска по таким историям до сих пор никуда не делась.

На Netflix есть проект, который способен частично закрыть сразу обе эти ниши. В сериале «Люцифер» сочетаются расследования, необычные дела, опасные приключения и герои, за которыми интересно наблюдать не меньше, чем за персонажами старых хитов.

Сюжет

После многовекового правления в аду Люцифер Морнингстар решает оставить своё царство и начинает новую жизнь в Лос-Анджелесе. Он становится владельцем элитного клуба, а затем неожиданно оказывается полезен полиции.

Работая с детективом Хлоей Декер, Люцифер помогает раскрывать преступления, многие из которых оказываются связаны со сверхъестественным.

Детали

Первые сезоны выходили на Fox, однако сериал постепенно терял аудиторию. Если первый сезон смотрели около 7,1 млн человек, то к третьему показатель снизился примерно до 4,1 млн. В 2018 году канал прекратил производство, но поклонники начали кампанию за спасение шоу с хэштегом #SaveLucifer.

Вскоре проект подхватил Netflix. Стриминг заказал ещё три сезона, и интерес к сериалу снова вырос. Показатель на Rotten Tomatoes хорошо отражает эту перемену: дебютная часть получила 49%, тогда как четвёртый и шестой сезоны достигли отметки в 100%.

В общей сложности история насчитывает шесть сезонов. Последняя серия вышла в 2021 году, однако популярность «Люцифера» на этом не закончилась. Сериал сохранил большую аудиторию поклонников и после завершения.

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