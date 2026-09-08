3 самых мрачных фанатских теории о «Губке Бобе»: после этого мультик детям показывать не захочется

С героями не всё в порядке.

«Губка Боб» кажется одним из самых безобидных мультсериалов: яркие персонажи, абсурдные ситуации и шутки, рассчитанные прежде всего на детей. Но за годы существования проекта фанаты успели придумать немало теорий, которые превращают знакомый Бикини-Боттом в довольно мрачное место.

Бикини-Боттом появился из-за ядерных испытаний

Одна из популярных теорий о «Губке Бобе» предполагает, что Бикини-Боттом находится под атоллом Бикини — местом, где проводились испытания ядерного оружия. Согласно этой версии, Губка Боб и другие жители подводного мира могли подвергнуться воздействию радиации.

Есть и другое объяснение: обитатели Бикини-Боттом могли быть людьми, которые раньше работали на ядерном объекте, а затем превратились в водных мутантов. Это якобы объяснило бы их одежду и современные предметы, которые никак не похожи на то, что должно находиться под водой.

Теория кажется поклонникам правдоподобной ещё и потому, что некоторые взрывы в мультсериале напоминают по форме ядерные.

Губка Боб — бывший военный с ПТСР

Губка Боб живёт по строгому распорядку, каждый день просыпается примерно в одно и то же время, придерживается привычного графика и практически не меняет свой внешний вид. Для поклонников это стало поводом придумать довольно мрачное объяснение его поведению.

Пользователь Reddit предположил, что Губка Боб когда-то служил в армии, получил ПТСР и после возвращения пытается вести обычную жизнь, работая поваром.

В пользу такой версии фанат приводит манеру речи героя: он обращается к старшим как «сэр» и проявляет большое уважение. Всё это напоминает военную выучку, от которой он якобы не смог избавиться.

У каждого героя своё психическое расстройство

Ещё одна известная теория утверждает, что персонажи «Губки Боба» являются воплощением различных психических расстройств. Согласно этой версии, Губка Боб якобы страдает от созависимых отношений, а Патрик — диссоциативным расстройством идентичности, что должно объяснять разные стороны его характера. Миссис Пафф связывают с ПТСР из-за постоянных аварий.

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