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Киноафиша Статьи Об этих 5 мини-сериалах мало кто слышал — и зря: скрасят самые противные осенние вечера

Об этих 5 мини-сериалах мало кто слышал — и зря: скрасят самые противные осенние вечера

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Подземная железная дорога»

Время за ними пролетит незаметно.

Не каждый хороший сериал становится громким хитом и попадает в рекомендации крупных стриминговых платформ. Иногда действительно удачные истории проходят мимо широкой аудитории и остаются известными лишь поклонникам жанра.

Collider составил подборку мини-сериалов, которые не стали громкими хитами, но вполне заслуживают внимания. Все проекты короткие, поэтому их можно посмотреть за несколько вечеров.

Первой стала «Подземная железная дорога», снятая по роману Колсона Уайтхеда. События происходят в Америке XIX века: девушка сбегает с плантации, но её начинает преследовать безжалостный охотник за беглыми рабами. Критики подборки отдельно отметили сильную актёрскую игру и историю, которая одновременно вызывает тревогу и сопереживание.

Кадр из сериала «Подземная железная дорога»

На втором месте оказался «Голос перемен» — пять связанных историй о расизме и дискриминации в Лондоне прошлого века. Сериал получился эмоциональным и тяжёлым. При этом проект получил «Золотой глобус», шесть премий BAFTA и другие награды.

Кадр из сериала «Голос перемен»

Третью строчку заняли «Программисты». Сотрудница технологической компании начинает выяснять обстоятельства исчезновения своего парня и выходит на секретное подразделение во главе с загадочным Форестом. Из-за сложного и местами запутанного сюжета сериал не стал массовым хитом, хотя его часто называют одной из заметных научно-фантастических работ последних лет.

Кадр из сериала «Программисты»

В подборке также есть «Один день» — история двух людей, которые годами встречаются в одну и ту же дату, но не решаются открыто сказать о своих чувствах. Сериал получил высокие оценки за историю отношений, сценарий и игру актёров.

Кадр из сериала «Один день»

Замыкает список «Англичанка». Главная героиня — аристократка, отправившаяся на Дикий Запад, чтобы найти человека, ответственного за гибель её сына. Путешествие постепенно превращается в опасное расследование.

Кадр из сериала «Англичанка»

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериалов «Подземная железная дорога», «Голос перемен», «Программисты», «Один день», «Англичанка»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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