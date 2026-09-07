Об этих 5 мини-сериалах мало кто слышал — и зря: скрасят самые противные осенние вечера

Время за ними пролетит незаметно.

Не каждый хороший сериал становится громким хитом и попадает в рекомендации крупных стриминговых платформ. Иногда действительно удачные истории проходят мимо широкой аудитории и остаются известными лишь поклонникам жанра.

Collider составил подборку мини-сериалов, которые не стали громкими хитами, но вполне заслуживают внимания. Все проекты короткие, поэтому их можно посмотреть за несколько вечеров.

Первой стала «Подземная железная дорога», снятая по роману Колсона Уайтхеда. События происходят в Америке XIX века: девушка сбегает с плантации, но её начинает преследовать безжалостный охотник за беглыми рабами. Критики подборки отдельно отметили сильную актёрскую игру и историю, которая одновременно вызывает тревогу и сопереживание.

На втором месте оказался «Голос перемен» — пять связанных историй о расизме и дискриминации в Лондоне прошлого века. Сериал получился эмоциональным и тяжёлым. При этом проект получил «Золотой глобус», шесть премий BAFTA и другие награды.

Третью строчку заняли «Программисты». Сотрудница технологической компании начинает выяснять обстоятельства исчезновения своего парня и выходит на секретное подразделение во главе с загадочным Форестом. Из-за сложного и местами запутанного сюжета сериал не стал массовым хитом, хотя его часто называют одной из заметных научно-фантастических работ последних лет.

В подборке также есть «Один день» — история двух людей, которые годами встречаются в одну и ту же дату, но не решаются открыто сказать о своих чувствах. Сериал получил высокие оценки за историю отношений, сценарий и игру актёров.

Замыкает список «Англичанка». Главная героиня — аристократка, отправившаяся на Дикий Запад, чтобы найти человека, ответственного за гибель её сына. Путешествие постепенно превращается в опасное расследование.

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