Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Этот сериал на Netflix взял лучшее от «Настоящего детектива» и «Острых предметов» и заработал 100% на RT — любителям триллеров смотреть обаятельно

Этот сериал на Netflix взял лучшее от «Настоящего детектива» и «Острых предметов» и заработал 100% на RT — любителям триллеров смотреть обаятельно

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Каштановый человечек»

Второй сезон проекта вышел в этом году.

Скандинавские детективы давно славятся мрачной атмосферой, запутанными расследованиями и историями, в которых за обычными на первый взгляд событиями скрывается что-то действительно тревожное. «Каштановый человечек» как раз относится к таким проектам и уже успел получить высокую оценку зрителей и критиков.

Сериал сочетает элементы, знакомые поклонникам «Настоящего детектива» и «Острых предметов»: жестокое преступление, мрачную атмосферу, сложных героев и тайны прошлого, которые постепенно выходят наружу. При этом у истории есть собственный северный колорит и детективная интрига. Особенно впечатляет оценка на Rotten Tomatoes — 100% положительных отзывов критиков.

Общие черты

Название сериала связано с преступлениями из первого сезона: серийный убийца оставлял на местах убийств маленькие фигурки из каштанов. Это напоминает «Настоящего детектива», где преступник также оставлял после себя характерные символы — фигурки из палочек и спирали.

В обоих сериалах преступления растянуты на несколько десятилетий. Полиция сначала считает, что убийца найден, но спустя годы выясняется, что виновником был другой.

Что же касается связи с «Острыми предметам», то оба проекта поднимают темы неблагополучных семей и детских травм. Убийцы сталкиваются с физическим, словесным или эмоциональным насилием ещё в юном возрасте.

Кадр из сериала «Каштановый человечек»

Будущее сериала

«Каштановый человечек» впервые вышел 29 сентября 2021 года. Netflix понадобилось пять лет, чтобы вернуть сериал: второй сезон с подзаголовком «Игра в прятки» вышел 7 мая, сразу со всеми шестью эпизодами.

Продолжение снова получило 100% на Rotten Tomatoes и появилось в рейтингах Netflix, однако перспективы третьего сезона пока выглядят неопределёнными. Одна из главных проблем связана с гибелью Найи Тулин в исполнении Даницы Чурчич во втором сезоне.

Именно отношения Тулин с Марком Хессом и развитие их романтической линии были одной из самых популярных частей сериала. Продолжение без героини выглядит маловероятным.

Кроме того, сериал основан на серии книг Сорена Свейструпа и уже охватил оба опубликованных романа. Поэтому планов на третий сезон «Каштанового человечка» сейчас нет.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Каштановый человечек»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Почему Хатидже к финалу «Великолепного века» начала носить короны вверх тормашками: заметили единицы, а не понял — никто Почему Хатидже к финалу «Великолепного века» начала носить короны вверх тормашками: заметили единицы, а не понял — никто Читать дальше 9 сентября 2026
Финал невозможно угадать: 5 новых скандинавских детективов, которые затягивают сильнее «Моста» и «Убийства» Финал невозможно угадать: 5 новых скандинавских детективов, которые затягивают сильнее «Моста» и «Убийства» Читать дальше 7 сентября 2026
Второй сезон нового «Декстера» снова «воскресит мертвеца»: этого героя зрители точно не ожидали увидеть Второй сезон нового «Декстера» снова «воскресит мертвеца»: этого героя зрители точно не ожидали увидеть Читать дальше 9 сентября 2026
Только в 2026 году поняла, как надо было смотреть «Остаться в живых»: если переставить сезоны в этом порядке, то сериал становится другим Только в 2026 году поняла, как надо было смотреть «Остаться в живых»: если переставить сезоны в этом порядке, то сериал становится другим Читать дальше 9 сентября 2026
На советскую «Эмили в Париже» хотели быть похожи все женщины: задавала модные тренды задолго до существования Netflix На советскую «Эмили в Париже» хотели быть похожи все женщины: задавала модные тренды задолго до существования Netflix Читать дальше 8 сентября 2026
Новый шпионский триллер от Netflix настолько хорош, что шести серий никому не хватило: идеальная смесь «Американцев» и «Медленных лошадей» Новый шпионский триллер от Netflix настолько хорош, что шести серий никому не хватило: идеальная смесь «Американцев» и «Медленных лошадей» Читать дальше 7 сентября 2026
2,6 млрд минут просмотров: даже 90% на RT не спасли этот новый сериал от закрытия — Amazon экономит на всём ради «Колец власти» 2,6 млрд минут просмотров: даже 90% на RT не спасли этот новый сериал от закрытия — Amazon экономит на всём ради «Колец власти» Читать дальше 7 сентября 2026
Скучаете по «Сверхъестественному» и «Каслу»: на Netflix есть один хит, который заменит сразу оба сериала — шесть сезонов хватит до конца года Скучаете по «Сверхъестественному» и «Каслу»: на Netflix есть один хит, который заменит сразу оба сериала — шесть сезонов хватит до конца года Читать дальше 7 сентября 2026
Об этих 5 мини-сериалах мало кто слышал — и зря: скрасят самые противные осенние вечера Об этих 5 мини-сериалах мало кто слышал — и зря: скрасят самые противные осенние вечера Читать дальше 7 сентября 2026
Один из главных sci-fi хитов от Apple TV снят по мотивам популярной серии романов — а те вдохновлены культовой антиутопичной историей Джорджа Оруэлла Один из главных sci-fi хитов от Apple TV снят по мотивам популярной серии романов — а те вдохновлены культовой антиутопичной историей Джорджа Оруэлла Читать дальше 7 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше