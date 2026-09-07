Этот сериал на Netflix взял лучшее от «Настоящего детектива» и «Острых предметов» и заработал 100% на RT — любителям триллеров смотреть обаятельно

Второй сезон проекта вышел в этом году.

Скандинавские детективы давно славятся мрачной атмосферой, запутанными расследованиями и историями, в которых за обычными на первый взгляд событиями скрывается что-то действительно тревожное. «Каштановый человечек» как раз относится к таким проектам и уже успел получить высокую оценку зрителей и критиков.

Сериал сочетает элементы, знакомые поклонникам «Настоящего детектива» и «Острых предметов»: жестокое преступление, мрачную атмосферу, сложных героев и тайны прошлого, которые постепенно выходят наружу. При этом у истории есть собственный северный колорит и детективная интрига. Особенно впечатляет оценка на Rotten Tomatoes — 100% положительных отзывов критиков.

Общие черты

Название сериала связано с преступлениями из первого сезона: серийный убийца оставлял на местах убийств маленькие фигурки из каштанов. Это напоминает «Настоящего детектива», где преступник также оставлял после себя характерные символы — фигурки из палочек и спирали.

В обоих сериалах преступления растянуты на несколько десятилетий. Полиция сначала считает, что убийца найден, но спустя годы выясняется, что виновником был другой.

Что же касается связи с «Острыми предметам», то оба проекта поднимают темы неблагополучных семей и детских травм. Убийцы сталкиваются с физическим, словесным или эмоциональным насилием ещё в юном возрасте.

Будущее сериала

«Каштановый человечек» впервые вышел 29 сентября 2021 года. Netflix понадобилось пять лет, чтобы вернуть сериал: второй сезон с подзаголовком «Игра в прятки» вышел 7 мая, сразу со всеми шестью эпизодами.

Продолжение снова получило 100% на Rotten Tomatoes и появилось в рейтингах Netflix, однако перспективы третьего сезона пока выглядят неопределёнными. Одна из главных проблем связана с гибелью Найи Тулин в исполнении Даницы Чурчич во втором сезоне.

Именно отношения Тулин с Марком Хессом и развитие их романтической линии были одной из самых популярных частей сериала. Продолжение без героини выглядит маловероятным.

Кроме того, сериал основан на серии книг Сорена Свейструпа и уже охватил оба опубликованных романа. Поэтому планов на третий сезон «Каштанового человечка» сейчас нет.

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