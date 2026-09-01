Showtimes for Pochtalon pobedy in Shymkent on 6 September 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1 2D, KZ 16:45 from 2600 ₸ 18:30 from 3000 ₸ 22:20 from 3000 ₸ Galaxy Cinema Shymkent g. Shymkent, prospekt Tauke hana, 330 2D 15:50 from 2100 ₸ 21:45 from 2300 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25 2D, KK 19:10 from 3300 ₸ 2D, KZ 18:10 from 3300 ₸ 2D, RU 12:10 from 2500 ₸ Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202 2D, KK 20:20 from 3300 ₸ 2D, KZ 19:20 from 3300 ₸ 2D, RU 13:50 from 2500 ₸ 14:50 from 2500 ₸ Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13 2D, KK 19:00 from 3300 ₸ 2D, KZ 12:00 from 2500 ₸ 18:00 from 3300 ₸ 2D, RU 14:00 from 2900 ₸ 15:00 from 2900 ₸ Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7 2D, KK 15:50 from 4100 ₸ 20:00 from 4600 ₸ 22:00 from 4600 ₸ 2D, KZ 10:50 from 3600 ₸ 12:50 from 3600 ₸ 14:50 from 4100 ₸ 19:00 from 4600 ₸ 21:00 from 4600 ₸ 2D, RU 16:50 from 4100 ₸ 17:50 from 4100 ₸ Pixel Cinema g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b 2D 16:15 from 3000 ₸ 17:15 from 3000 ₸ 20:25 from 3000 ₸