Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Pochtalon pobedy Showtimes for Pochtalon pobedy (2026) in Shymkent today

Showtimes for Pochtalon pobedy (2026) in Shymkent today

Pochtalon pobedy
Pochtalon pobedy Drama, War, History 2026 / Russia / Kazakhstan / Belarus
Watch trailer
Tickets
All about film
Tomorrow 6 Mon 7 Tue 8 Wed 9
Format
Group Screenings

Showtimes for Pochtalon pobedy in Shymkent on 6 September 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1
2D, KZ
16:45 from 2600 ₸ 18:30 from 3000 ₸ 22:20 from 3000 ₸
Galaxy Cinema Shymkent g. Shymkent, ​prospekt Tauke hana, 330
2D
15:50 from 2100 ₸ 21:45 from 2300 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25
2D, KK
19:10 from 3300 ₸
2D, KZ
18:10 from 3300 ₸
2D, RU
12:10 from 2500 ₸
Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202
2D, KK
20:20 from 3300 ₸
2D, KZ
19:20 from 3300 ₸
2D, RU
13:50 from 2500 ₸ 14:50 from 2500 ₸
Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13
2D, KK
19:00 from 3300 ₸
2D, KZ
12:00 from 2500 ₸ 18:00 from 3300 ₸
2D, RU
14:00 from 2900 ₸ 15:00 from 2900 ₸
Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7
2D, KK
15:50 from 4100 ₸ 20:00 from 4600 ₸ 22:00 from 4600 ₸
2D, KZ
10:50 from 3600 ₸ 12:50 from 3600 ₸ 14:50 from 4100 ₸ 19:00 from 4600 ₸ 21:00 from 4600 ₸
2D, RU
16:50 from 4100 ₸ 17:50 from 4100 ₸
Pixel Cinema g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b
2D
16:15 from 3000 ₸ 17:15 from 3000 ₸ 20:25 from 3000 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more