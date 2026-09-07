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Киноафиша Статьи Не успел отгреметь финал 3 сезона «Укрытия», как Apple TV раскрыл премьеру финала: смотрим тизер со всеми спойлерами

Не успел отгреметь финал 3 сезона «Укрытия», как Apple TV раскрыл премьеру финала: смотрим тизер со всеми спойлерами

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Укрытие»

История примет неожиданный оборот.  

После финала третьего сезона «Укрытия» поклонники на получили ответов на огромное количество вопросов. События почти не приблизили зрителей к развязке, а многие важные тайны так и остались без объяснений. Но долго ждать следующей главы, похоже, не придётся.

Сразу после завершения третьего сезона Apple TV+ показал первые кадры четвёртого и финального сезона в тизере. Более того, стриминг уже назвал точную дату премьеры.

Сюжет

Сейчас история «Укрытия» развивается сразу в двух временных линиях. В одной герои продолжают жить внутри бункеров и пытаются разобраться, как устроен их закрытый мир и кто им на самом деле управляет.

Другая линия возвращает зрителей в прошлое, когда люди ещё находились на поверхности. Постепенно раскрывается устройство центрального бункера.

В новом тизере основное внимание уделено шерифу 18-го бункера Полу Биллингсу. Во время обращения к жителям он рассказывает, что таких убежищ существуют десятки, а все они подчиняются первому бункеру. Именно оттуда, по его словам, пошли рассказы об опасности внешнего мира.

Премьера

Четвёртый сезон станет заключительным. Создатели намерены раскрыть оставшиеся тайны и завершить историю, а к своим ролям вернутся основные актёры, включая Ребекку Фергюсон.

Финальные эпизоды начнут выходить 9 июля 2027 года. Такой быстрый переход связан с тем, что третий и четвёртый сезоны снимали одновременно.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадр из сериала «Укрытие»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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