Не успел отгреметь финал 3 сезона «Укрытия», как Apple TV раскрыл премьеру финала: смотрим тизер со всеми спойлерами

После финала третьего сезона «Укрытия» поклонники на получили ответов на огромное количество вопросов. События почти не приблизили зрителей к развязке, а многие важные тайны так и остались без объяснений. Но долго ждать следующей главы, похоже, не придётся.

Сразу после завершения третьего сезона Apple TV+ показал первые кадры четвёртого и финального сезона в тизере. Более того, стриминг уже назвал точную дату премьеры.

Сюжет

Сейчас история «Укрытия» развивается сразу в двух временных линиях. В одной герои продолжают жить внутри бункеров и пытаются разобраться, как устроен их закрытый мир и кто им на самом деле управляет.

Другая линия возвращает зрителей в прошлое, когда люди ещё находились на поверхности. Постепенно раскрывается устройство центрального бункера.

В новом тизере основное внимание уделено шерифу 18-го бункера Полу Биллингсу. Во время обращения к жителям он рассказывает, что таких убежищ существуют десятки, а все они подчиняются первому бункеру. Именно оттуда, по его словам, пошли рассказы об опасности внешнего мира.

Премьера

Четвёртый сезон станет заключительным. Создатели намерены раскрыть оставшиеся тайны и завершить историю, а к своим ролям вернутся основные актёры, включая Ребекку Фергюсон.

Финальные эпизоды начнут выходить 9 июля 2027 года. Такой быстрый переход связан с тем, что третий и четвёртый сезоны снимали одновременно.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.