«Старье» только на первый взгляд: эти 5 фильмов из прошлого века дадут фору многим новинкам Netflix

Многие думают, что классическое кино — это скучные черно-белые ленты, которые годятся разве что для киноведов. Но стоит включить один по-настоящему великий фильм, и он неожиданно увлекает: влюбляешься в героев, смеешься над шутками и ловишь себя на мыслях о постоянном напряжении.

Вот пять картин, которые способны изменить представление о старом кино и заставить полюбить классику.

«В джазе только девушки» (1959)

Классическая голливудская комедия, которая и спустя десятилетия работает безотказно. Двое музыкантов случайно становятся свидетелями разборок гангстеров и вынуждены бежать.

Чтобы скрыться, они переодеваются женщинами и присоединяются к женскому джаз-бэнду. И тут начинается феерия недоразумений, шуток и любовных интриг.

Его ценят за фирменный юмор, за обаятельных Тони Кертиса и Джека Леммона, и, конечно, за ослепительную Мэрилин Монро в образе певицы Шугар.

«12 разгневанных мужчин» (1957)

Камерная драма, где весь фильм разворачивается в одной комнате. Двенадцать присяжных должны решить судьбу подростка, обвиненного в убийстве. Сначала все уверены в его виновности, но постепенно один за другим начинают сомневаться, и напряжение растет до предела.

Здесь невероятный сценарий, который не уступает современным блокбастерам, и такая же невероятная актерская игра. Фильм показывает силу диалога и умение отстаивать правду, даже если все против тебя.

«Касабланка» (1942)

Романтика на фоне войны, ставшая символом Голливуда. Владелец бара Рик (Хамфри Богарт) неожиданно встречает свою бывшую любовь Ильзу (Ингрид Бергман).

Их чувства вспыхивают снова, но у Ильзы есть муж — лидер Сопротивления, и от решений героев зависит не только их счастье, но и судьба многих людей.

Картину полюбили за неповторимую атмосферу, за вневременные реплики вроде «У нас всегда будет Париж», и за драматичную историю любви.

«Завтрак у Тиффани» (1961)

Легкая и стильная история о молодой женщине Холли Голайтли, которая мечтает о богатой жизни и пытается найти себе обеспеченного мужа. Но все меняется, когда в ее доме появляется новый сосед — писатель Пол.

Постепенно между ними рождается дружба и любовь. Образ Одри Хепберн в этом фильме стал культовым. Зрителям также представляется возможность взглянуть на виды Нью-Йорка 60-х. А та самая сцена с кофе и круассаном у витрины «Тиффани» западает в душу надолго.

«Психо» (1960)

Классика триллера от Альфреда Хичкока, изменившая жанр навсегда. История начинается с девушки Мэрион Крэйн, секретарши, уставшей от своей скучной жизни. Однажды она решается на отчаянный поступок: крадет 40 тысяч долларов у работодателя и уезжает из города, надеясь начать все заново.

По дороге ее накрывает ливень, и Мэрион останавливается в захолустном мотеле, которым управляет молодой и на первый взгляд застенчивый Норман Бейтс. Дальше история получает неожиданный поворот.

Если вы любитель триллеров, то такую жемчужину кинематографа нельзя пропускать. Атмосфера страха держится до самых титров. Многие современные режиссеры до сих пор черпают вдохновение отсюда.

Все эти киноленты легко увлекают и показывают, что классика может быть захватывающей, даже если снята 60–80 лет назад.

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