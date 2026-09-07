Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Новый шпионский триллер от Netflix настолько хорош, что шести серий никому не хватило: идеальная смесь «Американцев» и «Медленных лошадей»

Новый шпионский триллер от Netflix настолько хорош, что шести серий никому не хватило: идеальная смесь «Американцев» и «Медленных лошадей»

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Рассекреченные»

Завязка поражает воображение.

Шпионские триллеры Netflix регулярно пытаются удивить зрителей интригами, двойными играми и неожиданными поворотами. Но далеко не каждому проекту удаётся настолько быстро втянуть в историю, чтобы после финальных титров хотелось увидеть продолжение.

Проект «Рассекреченные» как раз оказался таким сериалом. Всего шесть эпизодов хватает, чтобы завязать напряжённую историю, однако к концовке возникает ощущение, что для такого сюжета этого явно мало.

Сюжет

Мерет и Симон на первый взгляд ведут спокойную жизнь в Берлине. Они женаты, держат ресторан и тайное убежище, а также воспитывают дочь-подростка Нину. Но есть одна проблема: родители, которых она знает, на самом деле совсем не те, кем кажутся.

Шестнадцать лет назад Мерет и Симон работали агентами Федеральной разведывательной службы Германии. Позже они отказались от прежних имен и скрылись, начав новую жизнь. Всё начинает рушиться в день рождения Нины, когда в их убежище появляется раненый незнакомец и просит о защите.

Мерет сразу понимает, что что-то не так, и оказывается права. Незнакомец знает о прошлом супругов слишком много, в том числе подробности секретной операции в Беларуси в 2008 году.

Кадр из сериала «Рассекреченные»

Детали

Немецкий сериал состоит всего из шести серий: авторы тщательно дозирует информацию — одни детали раскрывают сразу, другие — намеренно придерживают. Каждое новое открытие меняет представление о событиях, героях и, прежде всего, о браке, вокруг которого строится история.

В сериале хватает привычных «разведывательных» приёмов: герои взламывают базы данных, изменяют записи камер наблюдения, проникают в охраняемые здания и используют жёсткие методы допроса.

Парадокс заключается в том, что главная сильная сторона «Рассекреченных» одновременно становится его недостатком. Сериал рассказывает историю достаточно собранно и быстро, но после финала остаётся ощущение, что в этом мире можно было бы провести ещё несколько часов.

Сейчас «Рассекреченные» сравнивают с «Американцами», «Медленными лошадьми» и «Мистером и миссис Смит». Любителям шпионских историй точно понравится.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Рассекреченные»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Почему Хатидже к финалу «Великолепного века» начала носить короны вверх тормашками: заметили единицы, а не понял — никто Почему Хатидже к финалу «Великолепного века» начала носить короны вверх тормашками: заметили единицы, а не понял — никто Читать дальше 9 сентября 2026
Этот сериал на Netflix взял лучшее от «Настоящего детектива» и «Острых предметов» и заработал 100% на RT — любителям триллеров смотреть обаятельно Этот сериал на Netflix взял лучшее от «Настоящего детектива» и «Острых предметов» и заработал 100% на RT — любителям триллеров смотреть обаятельно Читать дальше 7 сентября 2026
Об этих 5 мини-сериалах мало кто слышал — и зря: скрасят самые противные осенние вечера Об этих 5 мини-сериалах мало кто слышал — и зря: скрасят самые противные осенние вечера Читать дальше 7 сентября 2026
Финал невозможно угадать: 5 новых скандинавских детективов, которые затягивают сильнее «Моста» и «Убийства» Финал невозможно угадать: 5 новых скандинавских детективов, которые затягивают сильнее «Моста» и «Убийства» Читать дальше 7 сентября 2026
Вместо юмора от Гая Ричи — порция мощной брутальности и драмы: как второй сезон «Джентльменов» напугал зрителей Вместо юмора от Гая Ричи — порция мощной брутальности и драмы: как второй сезон «Джентльменов» напугал зрителей Читать дальше 5 сентября 2026
Второй сезон нового «Декстера» снова «воскресит мертвеца»: этого героя зрители точно не ожидали увидеть Второй сезон нового «Декстера» снова «воскресит мертвеца»: этого героя зрители точно не ожидали увидеть Читать дальше 9 сентября 2026
У этих 3 жутких триллеров такие финалы, что после титров вы включите их с самого начала: быстро забыть развязку точно не получится У этих 3 жутких триллеров такие финалы, что после титров вы включите их с самого начала: быстро забыть развязку точно не получится Читать дальше 9 сентября 2026
Этой истории 167 лет, а она моментально стала сенсацией на стримингах: в сериале есть звезда «Игры престолов» Этой истории 167 лет, а она моментально стала сенсацией на стримингах: в сериале есть звезда «Игры престолов» Читать дальше 9 сентября 2026
Этот сериал Стивен Кинг не зря назвал «глотком свежего воздуха»: всего 14 серий — пролетают мгновенно Этот сериал Стивен Кинг не зря назвал «глотком свежего воздуха»: всего 14 серий — пролетают мгновенно Читать дальше 9 сентября 2026
Только в 2026 году поняла, как надо было смотреть «Остаться в живых»: если переставить сезоны в этом порядке, то сериал становится другим Только в 2026 году поняла, как надо было смотреть «Остаться в живых»: если переставить сезоны в этом порядке, то сериал становится другим Читать дальше 9 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше