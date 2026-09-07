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Киноафиша Статьи Этот осенний ужастик еще не вышел, а Стивен Кинг уже в восторге: «Но он просто особенный»

Этот осенний ужастик еще не вышел, а Стивен Кинг уже в восторге: «Но он просто особенный»

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Цикл» (2026)

Автор рекомендовал фильм к просмотру

Стивен Кинг редко публично рекомендует чужие фильмы ужасов, поэтому его неожиданная поддержка нового хоррора сразу привлекла внимание. На этот раз писатель похвалил картину «Цикл», назвав её особенной и посоветовав зрителям запомнить дату выхода. Особенно интересно, что рекомендация Кинга прозвучала ещё до премьеры.

Сюжет

Спустя 36 лет после исчезновения отца Мэг получает страшную новость: его останки обнаруживают там, где произошло жестокое преступление. После этого женщина начинает разбираться в прошлом семьи и постепенно выходит на тайны, о которых раньше ничего не знала.

Кадр из фильма «Цикл» (2026)

Детали

Фильм «Цикл» неожиданно получил публичную поддержку Стивена Кинга. Писатель в соцсетях обратил внимание на хоррор, не связанный с его собственными книгами.

«Я обычно не рекламирую чужие фильмы ужасов, разве что свои, но этот просто особенный», — написал Кинг.

Режиссёр Джордан Дауни поблагодарил Кинга за внимание к фильму. По его словам, такое признание мастера и кумира для него дорогого стоит.

Премьера ленты состоится 23 октября.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Цикл» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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