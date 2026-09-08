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Киноафиша Статьи А хотите в кино? Тогда ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто из советских актеров вас бы сыграл (тест)

А хотите в кино? Тогда ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто из советских актеров вас бы сыграл (тест)

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

Заодно определите — драма у вас разворачивается или комедия.

Представьте, что вашу жизнь решили перенести на экран. Это была бы история о любви, комедия, драма или, может быть, настоящий приключенческий фильм?

А теперь ещё интереснее: кто из известных советских актёров подошёл бы на роль вас? У каждого из них был свой узнаваемый образ — от обаятельного романтика и остроумного героя до строгого интеллектуала или человека с простым народным характером.

В этом тесте вам предстоит ответить на несколько вопросов о привычках, характере и отношении к разным жизненным ситуациям. По результатам можно будет определить, какой кинотипаж вам ближе.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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