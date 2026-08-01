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Киноафиша Фильмы Время сиять Расписание Время сиять (2026) в Шымкенте на сегодня

Расписание Время сиять (2026) в Шымкенте на сегодня

Время сиять
Время сиять Фэнтези о бейсболе и вере в себя со звездами k-pop фэнтези, спорт 2026 / Южная Корея
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Завтра 16 пн 17 вт 18 ср 19
Формат сеанса
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Расписание Время сиять в Шымкенте на 16 августа 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D
23:55 от 3000 ₸
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D
18:30 от 2300 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
10:20 от 2500 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
10:40 от 2500 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
10:00 от 2500 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
10:00 от 3600 ₸ 12:00 от 3600 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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