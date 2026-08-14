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Киноафиша Статьи Эти три сериала заставят вас забыть про «Невский»: сценарист тот же, а сюжет и интриги — на порядок лучше

Эти три сериала заставят вас забыть про «Невский»: сценарист тот же, а сюжет и интриги — на порядок лучше

14 августа 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Невский»

Проекты получили высокий рейтинг.

«Невский» давно стал одним из самых узнаваемых российских криминальных сериалов, но его создатели не ограничились одной историей. У сценариста проекта Андрея Тумаркина есть и другие работы, в которых не меньше расследований, напряжённых конфликтов и неожиданных поворотов.

Некоторые из них могут понравиться даже тем, кто уже знает наизусть все сезоны «Невского». Мы собрали три детектива, которые легко затягивают с первой серии и не дают отвлекаться до самого финала.

«Комитет», 8,6

1967 год. В ленинградское управление КГБ приходят трое молодых сотрудников, которым предстоит не только работать вместе, но и пройти через десятилетия непростых перемен.

Дальше их служба проходит на фоне событий, которые меняют всю страну. Афганская война, перестройка и нестабильные 1990-е отражаются не только на работе героев, но и на их судьбах. Им приходится переживать утраты, разочарования и предательство, при этом с годами они становятся опытнее и всё увереннее справляются со своей работой.

Кадр из сериала «Комитет»

«Ленинград 46», 8,3

1946 год. Ленинград ещё не успел оправиться от блокады, голода и разрушений, а криминальная обстановка в городе становится всё тревожнее. В борьбе с бандами погибает майор Кузьмин, возглавлявший отдел по борьбе с бандитизмом. Его коллеги начинают охоту на группировку Вити Музыканта — жестокого преступника, которого долго не удаётся поймать.

Чтобы выйти на главаря и его людей, опытный оперативник Ребров внедряется в преступную среду. Постепенно его внимание переключается на Данилова — бывшего учителя литературы, вернувшегося с фронта после плена, штрафбата и лечения. Потеряв семью, работу и дочь, он оказывается в криминальном мире, где постепенно превращается из жертвы обстоятельств в опасного человека.

Кадр из сериала «Ленинград 46»

«Реализация», 7,5

Здесь Дмитрий Паламарчук, знакомый зрителям по роли Фомы из «Невского», играет совсем другого героя — участкового Андрея Красавеца. Сюжет строится вокруг нескольких полицейских, каждому из которых приходится разбираться не только с преступниками, но и с непростыми обстоятельствами собственной жизни.

Красавец после конфликта с влиятельным бизнесменом теряет прежнюю должность в Великом Новгороде и становится участковым в Петербурге. На новом месте он оказывается втянут в противостояние между криминальным авторитетом и сотрудниками полиции.

Тем временем майор Истратов разыскивает опасного преступника Пионера, с которым его связывают старые счёты, а опер Леня Галкин, выросший в обеспеченной семье, расследует убийство собственной невесты практически без посторонней помощи.

Кадр из сериала «Реализация»

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериалов «Комитет», «Ленинград 46», «Реализация», «Невский»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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