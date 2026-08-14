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Финал 3 сезона «Дома Дракона» нарушил канон Мартина: фанаты в бешенстве — «вторая Дейенерис» никому не нужна

14 августа 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дом дракона»

Сериал копирует сюжетные приемы «Игры престолов».

Третий сезон «Дома Дракона» подошёл к финалу, но вместо ответов зрители получили новый повод для споров. Один из ключевых моментов заключительной серии особенно сильно удивил поклонников, знакомых с книгами Джорджа Р. Р. Мартина.

Похоже, создатели сериала решили заметно отойти от уже известного книжного сюжета. Изменения затронули линию Рейниры, и реакция фанатов оказалась далеко не однозначной.

Описание финала

Заключительная серия третьего сезона заметно изменила знакомую по книге историю. Поклонники сразу обратили внимание на то, насколько далеко сценаристы отошли от текста Мартина. Главным сюрпризом стала новая трактовка Рейениры.

В последней сцене героиня Эммы Д’Арси выступает перед жителями и неожиданно говорит о пророчестве Эйгона Завоевателя, связанном с Белыми ходоками и Долгой ночью. Более того, Рейенира называет себя «Обещанным принцем».

В книге такой сцены нет. Само пророчество было придумано специально для сериала, тогда как падение Рейниры в романе объясняется совсем другими событиями — предательством, потерей близких и гибелью её детей.

Кадр из сериала «Дом дракона»

Смысл финала

Шоураннер Райан Кондал объяснил решение отойти от книги стремлением показать, как меняется Рейнира. В интервью The Hollywood Reporter он отметил, что её поведение соответствует общей истории Таргариенов, представители которых нередко приписывали себе особое предназначение.

К этому моменту героиня уже теряет поддержку близких и постепенно превращается в правительницу, всё меньше способную понимать настроение своих подданных.

Однако именно здесь у многих зрителей возникли вопросы. Поведение Рейниры слишком напоминает историю Дейенерис из последнего сезона «Игры престолов», когда та также постепенно отдаляется от народа и начинает воспринимать собственные убеждения как абсолютную истину.

Поэтому часть фанатов увидела в новой линии копирование уже знакомого сюжета финала, который кстати мало кому понравился.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Дом дракона»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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