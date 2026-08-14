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Киноафиша Статьи ИИ вычислил лучших мужчин-детективов из российских сериалов: этот майор обставил Семенова и Брагина с НТВ

ИИ вычислил лучших мужчин-детективов из российских сериалов: этот майор обставил Семенова и Брагина с НТВ

14 августа 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Первый отдел»

Нейросеть проанализировала поведение героев по определенным алгоритмам.

Российские сериалы подарили зрителям немало запоминающихся детективов — от суровых оперативников до спокойных аналитиков, которые замечают то, что упускают остальные. Одни герои берут напором и опытом, другие полагаются на логику, наблюдательность и умение видеть детали.

Но кто из них действительно заслуживает звания лучшего? Мы решили доверить этот спор искусственному интеллекту и узнать, каких мужчин-детективов из российских сериалов он поставил выше остальных.

Юрий Брагин — «Первый отдел»

Брагин — следователь, который привык работать не на эффект, а на результат. Он внимательно разбирает детали, не торопится с выводами и умеет выстраивать расследование даже тогда, когда дело изначально кажется безнадёжным.

Его главное преимущество — аналитический подход. Брагин редко действует импульсивно и предпочитает сначала понять картину целиком. При этом он не превращён в бездушную машину: личные конфликты, отношения с коллегами и семейные обстоятельства постепенно меняют его самого.

Вердикт: один из самых сильных героев списка именно с точки зрения профессиональной работы.

Кадр из сериала «Первый отдел»

Паша Семенов — «Невский»

Семенов — более жёсткий и прямолинейный герой. Он привык действовать быстро, не боится рисковать и способен принимать решения в ситуациях, когда времени на долгие рассуждения нет.

Его сильная сторона — сочетание профессионального опыта и личной смелости. Семенов хорошо чувствует людей и умеет существовать в мире, где полицейским приходится сталкиваться не только с преступниками, но и с коррупцией, давлением сверху и криминальными авторитетами.

Вердикт: пожалуй, самый универсальный герой — умеет и расследовать, и действовать силой, когда ситуация этого требует.

Кадр из сериала «Невский»

Виктор Расторгуев — «Шеф»

Расторгуев — руководитель с тяжёлым характером и очень высоким порогом ответственности. Он не привык отступать и часто берёт решение проблемы на себя, даже если это создаёт дополнительные риски.

В нём особенно хорошо работает образ человека старой школы: дисциплина, чувство долга и уверенность в собственных принципах. При этом с годами его характер становится сложнее — личные потери и новые обстоятельства заставляют Расторгуева пересматривать некоторые взгляды.

Вердикт: один из самых харизматичных героев, особенно когда речь идёт о противостоянии с сильным противником.

Кадр из сериала «Шеф»

Иван Черкасов — «Мосгаз»

Черкасов заметно отличается от остальных героев списка. Он не столько герой боевика, сколько настоящий сыщик старой школы. Его главное оружие — наблюдательность, память, логика и умение разговаривать с людьми.

Черкасов умеет замечать мелочи, которые другие игнорируют, и постепенно собирать из них целостную картину преступления. Его образ особенно выигрывает за счёт эпохи: он существует в мире, где нет современных технологий и баз данных, поэтому всё приходится добывать собственным умом.

Вердикт: один из лучших аналитиков списка и, возможно, самый классический детектив.

Кадр из сериала «Мосгаз»

Саня Балабин — «Балабол»

Балабин — полная противоположность Черкасову. Он действует эмоциональнее, любит импровизацию, умеет шутить даже в напряжённой ситуации и постоянно нарушает привычные правила поведения настоящего полицейского.

Но за внешней легкомысленностью скрывается опытный оперативник. Балабин быстро ориентируется в нестандартных обстоятельствах, умеет находить подход к людям и нередко раскрывает дела благодаря смекалке, а не инструкции.

Вердикт: самый яркий и обаятельный герой пятёрки, хотя по чистой аналитике уступает Брагину и Черкасову.

Кадр из сериала «Балабол»

Сравнение героев

Герой Интеллект Харизма Холодная выдержка Динамика образа Общий балл
Юрий Брагин 9 8 9 9 35/40
Паша Семенов 8 9 9 9 35/40
Виктор Расторгуев 8 10 9 8 35/40
Иван Черкасов 10 9 10 8 37/40
Саня Балабин 8 10 7 9 34/40

Кто лучший?

По совокупности характеристик первое место получает Иван Черкасов из «Мосгаза». Он не самый физически мощный и не всегда действует по классическим правилам, зато превосходит остальных в главном для детектива качестве — способности видеть связь между деталями и находить ответ там, где другие его не замечают.

Брагин практически не уступает ему и может считаться самым сбалансированным современным следователем. Семенов выигрывает в жёсткости и готовности действовать, Расторгуев — в авторитете и харизме, а Балабин — в обаянии и оперативной смекалке.

Если выбирать самого эффектного героя, спор почти наверняка сведётся к Балабину, Расторгуеву и Семенову. Но если оценивать именно детективные способности, первым становится Черкасов.

Кадр из сериала «Мосгаз»

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериалов «Невский», «Первый отдел», «Шеф», «Мосгаз», «Балабол»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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