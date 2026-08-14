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Киноафиша Статьи Уже посмотрели «Одиссею»? Собрали 5 смешных мемов по самой громкой премьере этого лета — сохраняйте себе, отправляйте друзьям

Уже посмотрели «Одиссею»? Собрали 5 смешных мемов по самой громкой премьере этого лета — сохраняйте себе, отправляйте друзьям

14 августа 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Одиссея»

Эти шутки поймут те, кто знаком с сюжетом ленты.

Премьера «Одиссеи» Кристофера Нолана уже явно превратилась в отдельное культурное событие. Одни критики спорят с решениями режиссёра и его трактовкой античного эпоса, другие, напротив, хвалят масштаб и необычный подход. Но обсуждения не ограничиваются рецензиями и интервью.

В Сети вокруг «Одиссеи» уже появляются шутки, пародии и мемы, которые порой оказываются не менее забавными, чем сама дискуссия о фильме. Собрали пять самых смешных из них.

В мемах про IMAX, в основном, иронизируют над требованиями Нолана смотреть «Одиссею» именно на огромном плёночном экране. Пользователи шутят, что просмотр фильма дома, на телефоне или даже в обычном кинозале якобы сразу лишает его смысла.

Уже посмотрели «Одиссею»? Собрали 5 смешных мемов по самой громкой премьере этого лета — сохраняйте себе, отправляйте друзьям

Шутки про приключения команды понятны тем, кто уже посмотрел фильм. Сначала воины Одиссея думают, что он — везунчик, раз так быстро они наталкиваются на новые острова. Но каждая земля таит в себе опасности.

Уже посмотрели «Одиссею»? Собрали 5 смешных мемов по самой громкой премьере этого лета — сохраняйте себе, отправляйте друзьям

Женихов, которые пируют годами на Итаке в ожидании решения Пенелопы, остроумно связывают с шоу «Давай поженимся!».

Уже посмотрели «Одиссею»? Собрали 5 смешных мемов по самой громкой премьере этого лета — сохраняйте себе, отправляйте друзьям

Порция шуток досталась и исполнителю главной роли Мэтту Дэймону. Актеру припомнили, что его героев постоянно нужно возвращать из опасных миссий. А за съемки в таких сюжетах он получал неплохие гонорары.

Уже посмотрели «Одиссею»? Собрали 5 смешных мемов по самой громкой премьере этого лета — сохраняйте себе, отправляйте друзьям

И, наконец, еще одна интернет-шутка предназначена только для опытных киноманов. Она одновременно отсылает и к популярному мему с Боромиром из «Властелина колец», и к «Трое», в которой Шон Бин сыграл Одиссея.

Уже посмотрели «Одиссею»? Собрали 5 смешных мемов по самой громкой премьере этого лета — сохраняйте себе, отправляйте друзьям

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадр из фильма «Одиссея» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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