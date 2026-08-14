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Киноафиша Статьи Никаких лиц, только туалеты: в этом тесте 7/7 наберут только те, кто не пропускают ни одной сцены

Никаких лиц, только туалеты: в этом тесте 7/7 наберут только те, кто не пропускают ни одной сцены

14 августа 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Шрек»

Обычно зрители такие моменты как раз пропускают.

Туалет — не самое очевидное место для важной сцены в кино. Но иногда именно уборная становится частью сюжета и настолько запоминается, что без нее фильм уже невозможно представить.

Проверяем вашу киноэрудицию

Вспомните культовые голливудские картины, в которых обычная уборная неожиданно превращалась в место для важных, странных и порой очень напряженных событий.

Мы подготовили 7 вопросов для настоящих киноманов. Никаких подсказок по актерам, сюжету или знаменитым цитатам — придется ориентироваться только на внешний вид туалета в кадре.

И да, шокирующих сцен из «На игле» здесь не будет. Хотя некоторые варианты могут оказаться неожиданнее, чем вы думаете.

Ну что, сможете узнать семь известных фильмов по их туалетам? Проверяем!

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.

Фото: Кадр из фильма «Шрек»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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