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Киноафиша Статьи Топ-3 самых напряжённых фильмов XXI века — посмотрите за выходные: усидеть до финала на одном месте невозможно

Топ-3 самых напряжённых фильмов XXI века — посмотрите за выходные: усидеть до финала на одном месте невозможно

14 августа 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «12 лет рабства»

Эти ленты цепляют публику.  

Напряжённые фильмы всегда особенно ценились зрителями: хороший триллер способен удерживать внимание до последних минут и не отпускать даже после финальных титров. При этом далеко не каждый фильм умеет создать настоящее ощущение тревоги без дешёвых приёмов и постоянных сюжетных поворотов.

Редакция Collider решила составить список из десяти самых напряжённых картин XXI века. В подборку попали фильмы разных жанров, но все они объединены одним качеством — смотреть их спокойно практически невозможно. Мы точно рекомендуем первые три из них.

«12 лет рабства». Драма Стива Маккуина основана на воспоминаниях Соломона Нортапа — свободного афроамериканца, которого похищают и продают в рабство. Фильм без смягчения показывает жестокость этой системы, делая ставку не на эффектные сцены, а на реализм происходящего. Именно поэтому история вызывает у зрителя сильную смесь гнева, боли и сочувствия.

Кадр из фильма «12 лет рабства»

«Вход в пустоту». Оскар, живущий в Токио и занимающийся торговлей запрещенными веществами, погибает во время полицейской операции. Но его сознание продолжает наблюдать за миром, перемещаясь между воспоминаниями, настоящим и будущим. Здесь важнее не привычный сюжет, а необычная съемка, электронная музыка и гипнотическая визуальная подача.

Кадр из фильма «Вход в пустоту»

«28 лет спустя: Храм костей». Очередная часть зомби-франшизы сочетает пугающие эпизоды с неожиданно красивыми и спокойными сценами. Фильм заставляет задуматься о том, кто в мире после катастрофы действительно остаётся человеком. Одним из самых тяжёлых эпизодов становится сцена в амбаре, где напряжение постепенно достигает предела.

Кадр из фильма «28 лет спустя: Храм костей»

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильмов «12 лет рабства» (2013), «Вход в пустоту» (2009), «28 лет спустя: Храм костей» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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