С 1 сезона останутся только 2 актера: 5 сезон «Клюквенного щербета» еще не вышел, а я уже не хочу смотреть

Проект слишком затянулся, на мой взгляд.

Пятый сезон «Клюквенного щербета» обещает начаться совсем не так, как хотелось бы поклонникам. Создатели готовят настоящую перезагрузку состава — и уход Нурсемы может стать одним из самых болезненных событий для зрителей.

Нурсема покинет сериал

Одной из главных неожиданностей стало известие об уходе Джерен Каракоч, которая несколько сезонов играла Нурсему Унал. Героиня успела пройти огромный путь и стала одной из самых заметных фигур сериала, поэтому ее исчезновение наверняка сильно изменит привычную историю семьи Унал.

При этом Нурсема — не единственная героиня, с которой зрителям придется попрощаться. Пятый сезон начинается после целой серии уходов, которые уже называют завершением определенной эпохи в «Клюквенном щербете».

Кто еще не вернется

Еще раньше сериал покинула Фейза Дживелек, исполнявшая роль Нилай. После завершения ее сюжетной линии с проектом попрощались Неслихан Йелдан, сыгравшая мать Нилай, и Барлас Картал, исполнявший роль Фетхи.

В результате из первоначального состава, который был с сериалом с самого первого сезона, остаются только Эврим Аласыа в роли Кывылджим и Барыш Кылыч в роли Омера.

И вот это уже действительно серьезная перемена. «Клюквенный щербет» начинался как история противостояния двух семей и совершенно разных миров, а теперь знакомых героев становится все меньше. Похоже, пятый сезон будет не просто продолжением, а новой главой сериала.

Когда выйдет 5 сезон

Съемочная группа должна вернуться к работе в конце августа, а старт пятого сезона предварительно запланирован на 18 сентября, пятницу.

Пока неизвестно, как именно создатели объяснят уход Нурсемы и других персонажей. Но одно понятно уже сейчас: привычного «Клюквенного щербета» в новом сезоне станет значительно меньше. А вот сможет ли сериал сохранить прежнюю атмосферу после такой массовой смены героев — большой вопрос.

Лично я смотреть уже не хочу — для меня этот сериал закончился.

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