Этот сериал Netflix мощнее, чем «Черное зеркало»: понравится всем фанатам «Матрицы»

Netflix часто выпускает сериалы, которые заставляют зрителей спорить о том, где заканчивается фантастика и начинается реальность. Один из таких проектов оказался заметно жёстче привычных историй о будущем и при этом выглядит как дорогое полнометражное кино.

В сериале «Видоизмененный углерод» тревожная идея сочетается с необычной визуальной подачей, а некоторые сцены могут оказаться довольно тяжёлыми для просмотра. По атмосфере сериал способен напомнить «Чёрное зеркало», но идёт ещё дальше и не пытается смягчать острые темы.

Сюжет

В будущем люди научились сохранять сознание в цифровом виде и переносить его в новые тела, практически отменив естественную смерть. Миллиардер Лоуренс Бэнкрофт обращается к бывшему бойцу Такеши Ковачу, чтобы тот выяснил обстоятельства гибели его тела. То, что сначала выглядит как самоубийство, вскоре оказывается тщательно скрытым убийством.

Отзывы

Первый сезон «Видоизменённого углерода» сразу цепляет жёсткой атмосферой, мраком и большим количеством экшена. Во втором создатели сделали акцент на философии и личных историях, но темп всё равно остаётся высоким, поэтому сериал не теряет динамики.

Зрители отдельно отмечают персонажей второго плана. Особенно полюбился искусственный интеллект По — напарник главного героя, к которому со временем возникает настоящая привязанность.

«Актеры прекрасно справляются со своими ролями, экшен увлекателен, атмосфера и эстетика на высшем уровне», «Безусловно, лучший сериал, который когда-либо создавал Netflix. Если вам понравился "Матрица", то вам понравится и этот сериал», — пишут комментаторы.

В итоге «Видоизменённый углерод» оказался необычным сочетанием киберпанка, детектива, драмы и философских вопросов. История заставляет задуматься о бессмертии, памяти и цене возможности менять тело.

Netflix закрыл сериал после двух сезонов, но для зрителей в этом есть свой плюс: история не успела превратиться в бесконечный проект. Два сезона можно посмотреть целиком и получить завершённую историю без затянутого финала.

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