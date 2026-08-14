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Киноафиша Статьи Съемки 14 сезона «Склифософского» уже начались: не все герои вернутся — вот что ждет Брагина и его команду

Съемки 14 сезона «Склифософского» уже начались: не все герои вернутся — вот что ждет Брагина и его команду

14 августа 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Склифософский»

Любимый сериал и не планирует заканчиваться.

Любимый доктор Брагин возвращается, а вместе с ним — вся привычная команда «Склифосовского». Но спокойной жизни у врачей снова не будет: новый сезон обещает семейные драмы, сложные отношения и дело, которое может закончиться судом.

Брагин снова берется за сложный случай

В Москве стартовали съемки 14-го сезона «Склифосовского». Максим Аверин вновь сыграет доктора Олега Брагина, а компанию ему составят Мария Куликова, Елена Яковлева, Андрей Ильин, Дмитрий Миллер, Ольга Павловец, Нина Усатова и другие знакомые зрителям актеры.

На этот раз Брагину предстоит заняться непростым медицинским случаем. К нему обращается Лиза, подруга детства Марины Нарочинской, с просьбой помочь ее отцу. Но обычное лечение неожиданно оборачивается судебным иском — похоже, Брагину снова придется бороться не только за здоровье пациента.

Что еще ждет врачей

Кадр из сериала «Склифософский»

Сезон начнется с печального события — смерти Шеймана, заведующего отделением нейрохирургии. На его место Павлова приглашает молодого специалиста Льва Раевского, доктора наук и автора нескольких книг по нейрохирургии.

Но медициной сюжет не ограничится. Полина и Пастухов попробуют спасти свой брак, Куликов будет пытаться вернуть доверие Светы, которая после его измены решила самостоятельно воспитывать ребенка. А Нина после нападения пациента захочет как можно скорее вернуться к работе, хотя Владимир переживает за нее и просит остаться дома.

Создатели называют новый сезон семейным. И это, пожалуй, неудивительно: за 14 сезонов врачи «Склифосовского» успели стать для зрителей почти родными. Съемки проходят в Москве и Московской области, а премьера состоится сначала на платформе СМОТРИМ, а затем — в эфире телеканала «Россия».

И да, Максим Аверин снова Брагин. Кажется, без этого героя представить «Склифосовский» уже просто невозможно.

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.

Фото: Кадр из сериала «Склифософский»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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