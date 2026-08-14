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Кинокритик Шнейдеров выбрал лучшую экранизацию Кинга: а ведь сам писатель ее ненавидит

14 августа 2026 19:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Сияние» (1980)

По мнению эксперта, в этой ленте точно передан дух творчества автора.

Стивен Кинг — один из самых экранизируемых писателей в истории современного кино. По его произведениям сняты десятки фильмов и сериалов, среди которых «Сияние», «Оно», «Побег из Шоушенка», «Зелёная миля», «Мизери» и «Кэрри».

Его книги часто построены вокруг историй, которые легко представить на экране: в них есть яркие персонажи, понятный конфликт, сильная драматическая основа и при этом достаточно пространства для визуальной интерпретации. Причём Кинг пишет не только ужасы — в его произведениях есть триллеры, детективы, фантастика, драмы и истории о человеческих отношениях. И все эти истории тоже переносятся на экраны.

Причина такой популярности у кинематографистов не только в известности самого Кинга, уверен эксперт.

«На мой взгляд, Стивен Кинг всю жизнь пишет ровно одну книгу. Эта книга называется "Поведение человека в экстремальной ситуации". А вот дальше экстремальная ситуация может быть реальной, может быть фантастической. Это могут быть монстры, инопланетяне, люди, животные и так далее. И он в своих книгах всегда даёт надежду на то, что человек из любой экстремальной ситуации сможет вылезти. И это, конечно, блистательная пища для кинематографиста: нагнать ужасов и страстей, а потом выйти из этой ситуации», — поделился в беседе с порталом «Киноафиша» кинокритик Давид Шнейдеров.

Кадр из фильма «Сияние» (1980)

Эксперт выделил несколько экранизаций романов писателя: и «Мизери», и «Бегущий человек» с Арнольдом Шварценеггером, и «Кэрри», и «Куджо». Но одну адаптацию критик ценит особенно.

«Это "Сияние". Невероятная роль Джека Николсона. Удивительная визуальная составляющая картины. И при этом в ленте очень передан дух Стивена Кинга, простой смысл сюжетов его историй: люди, запертые в замкнутом пространстве, страдающие от клаустрофобии, сходящие с ума», — добавил критик.

Кстати, сам Стивен Кинг не скрывал, что негативно относится к фильму «Сияние» Стэнли Кубрика. Он даже заявлял, что это единственная экранизация из всех его романов, которую он ненавидит. Автор критиковал экранное воплощение Джека Торранса, героиню Шелли Дюваль и отсутствие человечности в картине.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Сияние» (1980)
Светлана Левкина Федор Никонов
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