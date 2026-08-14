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Киноафиша Статьи ТВ-3 сделал ставку на 3 сезон «Кордона» с Рыковым и прогадал: «Лучше бы какой-то новый сериал придумали»

ТВ-3 сделал ставку на 3 сезон «Кордона» с Рыковым и прогадал: «Лучше бы какой-то новый сериал придумали»

14 августа 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Кордон»

Продолжение не вдохновило зрителей.

Август принес долгожданное продолжение одного из самых уютных и обсуждаемых отечественных сериалов. На телеканале ТВ-3 стартовал третий сезон детективной драмы «Кордон» с Петром Рыковым в главной роли.

Фанаты уже посмотрели первые эпизоды «народного хита». Но довольны остались не все.

Сюжет

После смерти любимой Саша Дымов не может смириться с произошедшим и пытается найти того, кто виновен в её гибели. Вскоре в его жизни появляется Полина — управляющая базой отдыха, к которой он неожиданно привязывается. Однако за спокойной жизнью женщины скрываются тайны, способные полностью изменить их отношения.

Кадр из сериала «Кордон»

Детали

Новый сезон вызвал у зрителей неоднозначную реакцию. В обсуждениях многие признаются, что продолжение показалось им заметно слабее предыдущих сезонов, а претензии касаются и сценария, и постановки, и диалогов.

«Смотреть стало откровенно скучно. В первом сезоне хотя бы была какая-то логика, а теперь сюжет будто собирают на ходу, и персонажи говорят совершенно неестественно», — отмечает один из зрителей.

«Второй сезон дался с большим трудом, постоянно хотелось поставить на паузу. А тут еще и третий. Историю явно растянули без особой необходимости. Лучше бы какой-то новый сериал придумали», — пишет другой пользователь.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Кордон»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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