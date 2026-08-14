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Киноафиша Статьи Историк заступился за скандальный «Союз спасения» с Колесниковым и Прилучным: «Фильм дурацкий, но молодежи понравилось»

Историк заступился за скандальный «Союз спасения» с Колесниковым и Прилучным: «Фильм дурацкий, но молодежи понравилось»

14 августа 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Союз спасения»

Эксперт рассказал, что многие абитуриенты выбрали для себя путь в науку благодаря ленте.

«Союз спасения», пожалуй, самый критикуемый российский фильм. Ленту упрекают прежде всего за заметные исторические вольности: отдельные события и персонажи показаны не совсем так, как они описаны в источниках. Зрители и историки также обращали внимание на упрощение сложных политических конфликтов и характеров декабристов.

Отдельные претензии касаются и самого подхода к восстанию. Критики считают, что фильм слишком сильно смещает акцент в сторону драматических личных конфликтов, из-за чего исторический контекст иногда отходит на второй план.

Споры вызывали и диалоги, поведение героев, костюмы и детали эпохи. Кажется, народ был недоволен всем: не зря рейтинг у ленты всего 5,9. Но некоторые эксперты заступились за противоречивую картину, в которой снялись Павел Прилучный, Иван Колесников, Максим Матвеев и многие другие.

«Поскольку я преподаю на истфаке, то примерно вижу, какое количество студентов и по каким причинам приходят к нам на первый курс. И несколько лет подряд очень важным поставщиком абитуриентов для нас был такой фильм, как "Союз спасения". То есть к нам приходили бывшие школьники, которые, посмотрев картину, начинали интересоваться декабристами, писать фанфики про них, участвовать в каких-то фандомах и в итоге прониклись историей», — отметил в беседе с порталом «Киноафиша» кандидат исторических наук, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Игорь Кузинер.

При этом, эксперт низко оценивает историческую достоверность ленты.

«Откровенно говоря, дурацкий фильм. Но я и не жду никакой исторической достоверности в ленте про декабристов. Как сказал BadComedian про картину, что это условно "красивые мужики в красивой форме". И это действительно так: там красивые актеры, фильм красиво снят, смотреть на экшен приятно. Молодежи понравилось, и все это заставило многих зрителей узнать что-то больше об этом времени и в итоге проложило для них путь в историческую науку», — добавил историк.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадр из фильма «Союз спасения» (2019)
Светлана Левкина Федор Никонов
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