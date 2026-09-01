Расписание Вышка 2 в Шымкенте на 6 сентября 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1 2D 10:20 от 2400 ₸ 12:40 от 2400 ₸ 14:30 от 6000 ₸ 17:05 от 3000 ₸ 19:20 от 3000 ₸ 21:10 от 7000 ₸ Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330 2D 12:45 от 2100 ₸ 16:55 от 2300 ₸ 19:40 от 2500 ₸ 21:05 от 2500 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25 2D, RU 17:40 от 2900 ₸ 18:40 от 2900 ₸ 21:30 от 3300 ₸ 22:30 от 3300 ₸ 23:40 от 3300 ₸ 00:40 от 3300 ₸ Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202 2D, RU 12:00 от 2500 ₸ 21:30 от 3300 ₸ 22:30 от 3300 ₸ 23:40 от 3300 ₸ 00:40 от 3300 ₸ Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13 2D, RU 16:20 от 2900 ₸ 17:20 от 2900 ₸ 18:40 от 3300 ₸ 19:40 от 3300 ₸ 23:00 от 3300 ₸ 00:00 от 3300 ₸ Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7 2D, RU 10:40 от 3600 ₸ 19:10 от 3300 ₸ 20:10 от 3300 ₸ 21:40 от 3300 ₸ 22:40 от 3300 ₸ 00:00 от 2900 ₸ 01:00 от 2900 ₸ Pixel Cinema г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б 2D 12:05 от 3000 ₸ 15:10 от 3000 ₸ 19:55 от 3000 ₸ 23:50 от 3000 ₸