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Киноафиша Статьи 91 000 000 просмотров: после первой недели в школе включите ребёнку самую «сентябрьскую» серию «Маши и Медведя»

91 000 000 просмотров: после первой недели в школе включите ребёнку самую «сентябрьскую» серию «Маши и Медведя»

Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Она пользуется популярностью каждый год.

В начале сентября особенно хочется пересматривать истории о школе, первом звонке и возвращении к занятиям после каникул. У «Маши и Медведя» как раз есть серия, которая идеально подходит под это настроение и уже давно стала одной из самых популярных у зрителей.

Эпизод №11 из 1 сезона, посвящённый 1 классу, набрал впечатляющие 91 миллион просмотров — и эта цифра растет с каждым днем.

Сюжет серии «Первый раз в первый класс»

Медведь занимается строительством фрегата, когда к нему неожиданно приходит Маша. Увидев по телевизору репортаж о 1 сентября, она просит друга устроить ей настоящую школу.

Уже на следующий день Маша приходит на занятия. Медведь становится учителем, а его новой ученице быстро удаётся превратить обычный урок в испытание для педагога.

Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Детали

Серия вышла еще в 2010 году, но ее до сих пор с удовольствием пересматривают и взрослые, и дети, особенно в начале учебного года. Статистика это только доказывает: на YouTube у эпизода уже 91 млн просмотр.

«Вот и нам скоро первый раз в первый класс, так что смотреть было вдвойне интересно», «Очень хорошо работает: показывает школу через узнаваемые вещи, но с юмором — тема первого класса перестаёт быть пугающей», «Понравился момент, когда Маша сточила все яблоки, а потом радовалась перемене», «Серия среднячковая, но забавная. Ребёнку нравится», — пишут в Сети.

Кстати, повторный просмотр позволяет заметить и любопытные детали, которые раньше были упущены из внимания. Например, в тетради Медведя находится его детская фотография, на которой видна и Медведица.

Рядом прикреплено расписание, по которому он учился в первом классе: чистописание, арифметика, чтение и труд. По этой же программе Медведь пытается заниматься с Машей.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из мультсериала «Маша и Медведь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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