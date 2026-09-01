Showtimes for Fall 2 in Shymkent on 6 September 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1 2D 10:20 from 2400 ₸ 12:40 from 2400 ₸ 14:30 from 6000 ₸ 17:05 from 3000 ₸ 19:20 from 3000 ₸ 21:10 from 7000 ₸ Galaxy Cinema Shymkent g. Shymkent, prospekt Tauke hana, 330 2D 12:45 from 2100 ₸ 16:55 from 2300 ₸ 19:40 from 2500 ₸ 21:05 from 2500 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25 2D, RU 17:40 from 2900 ₸ 18:40 from 2900 ₸ 21:30 from 3300 ₸ 22:30 from 3300 ₸ 23:40 from 3300 ₸ 00:40 from 3300 ₸ Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202 2D, RU 12:00 from 2500 ₸ 21:30 from 3300 ₸ 22:30 from 3300 ₸ 23:40 from 3300 ₸ 00:40 from 3300 ₸ Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13 2D, RU 16:20 from 2900 ₸ 17:20 from 2900 ₸ 18:40 from 3300 ₸ 19:40 from 3300 ₸ 23:00 from 3300 ₸ 00:00 from 3300 ₸ Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7 2D, RU 10:40 from 3600 ₸ 19:10 from 3300 ₸ 20:10 from 3300 ₸ 21:40 from 3300 ₸ 22:40 from 3300 ₸ 00:00 from 2900 ₸ 01:00 from 2900 ₸ Pixel Cinema g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b 2D 12:05 from 3000 ₸ 15:10 from 3000 ₸ 19:55 from 3000 ₸ 23:50 from 3000 ₸