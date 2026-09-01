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Kinoafisha Films Fall 2 Showtimes for Fall 2 (2026) in Shymkent today

Showtimes for Fall 2 (2026) in Shymkent today

Fall 2
Fall 2 Adventure, Drama 2026 / USA
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Tomorrow 6 Mon 7 Tue 8 Wed 9
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Showtimes for Fall 2 in Shymkent on 6 September 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1
2D
10:20 from 2400 ₸ 12:40 from 2400 ₸ 14:30 from 6000 ₸ 17:05 from 3000 ₸ 19:20 from 3000 ₸ 21:10 from 7000 ₸
Galaxy Cinema Shymkent g. Shymkent, ​prospekt Tauke hana, 330
2D
12:45 from 2100 ₸ 16:55 from 2300 ₸ 19:40 from 2500 ₸ 21:05 from 2500 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25
2D, RU
17:40 from 2900 ₸ 18:40 from 2900 ₸ 21:30 from 3300 ₸ 22:30 from 3300 ₸ 23:40 from 3300 ₸ 00:40 from 3300 ₸
Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202
2D, RU
12:00 from 2500 ₸ 21:30 from 3300 ₸ 22:30 from 3300 ₸ 23:40 from 3300 ₸ 00:40 from 3300 ₸
Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13
2D, RU
16:20 from 2900 ₸ 17:20 from 2900 ₸ 18:40 from 3300 ₸ 19:40 from 3300 ₸ 23:00 from 3300 ₸ 00:00 from 3300 ₸
Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7
2D, RU
10:40 from 3600 ₸ 19:10 from 3300 ₸ 20:10 from 3300 ₸ 21:40 from 3300 ₸ 22:40 from 3300 ₸ 00:00 from 2900 ₸ 01:00 from 2900 ₸
Pixel Cinema g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b
2D
12:05 from 3000 ₸ 15:10 from 3000 ₸ 19:55 from 3000 ₸ 23:50 from 3000 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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