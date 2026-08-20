Расписание Щенячий патруль: Динофильм в Шымкенте на 20 августа 2026 Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330 2D 14:15 от 2100 ₸ 16:05 от 2100 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25 2D, RU 15:10 от 2900 ₸ 16:10 от 2900 ₸ 17:10 от 2900 ₸ 18:10 от 2900 ₸ Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202 2D, RU 14:50 от 2900 ₸ 15:50 от 2900 ₸ 16:40 от 2900 ₸ 17:40 от 2900 ₸ Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7 2D, RU 14:00 от 2900 ₸ 15:00 от 2900 ₸