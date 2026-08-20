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Киноафиша Фильмы Щенячий патруль: Динофильм Расписание Щенячий патруль: Динофильм (2026) в Шымкенте на сегодня

Расписание Щенячий патруль: Динофильм (2026) в Шымкенте на сегодня

Щенячий патруль: Динофильм
Щенячий патруль: Динофильм приключения, анимация, боевик 2026 / Канада
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Сегодня 20 Завтра 21 сб 22 вс 23 пн 24 вт 25 ср 26
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Расписание Щенячий патруль: Динофильм в Шымкенте на 20 августа 2026
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D
14:15 от 2100 ₸ 16:05 от 2100 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
15:10 от 2900 ₸ 16:10 от 2900 ₸ 17:10 от 2900 ₸ 18:10 от 2900 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
14:50 от 2900 ₸ 15:50 от 2900 ₸ 16:40 от 2900 ₸ 17:40 от 2900 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
14:00 от 2900 ₸ 15:00 от 2900 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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