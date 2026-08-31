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Киноафиша Статьи Этот фильм Netflix посмотрели 72 миллиона раз, но критики дали всего 28% на RT: настоящий парадокс 2026 года

Этот фильм Netflix посмотрели 72 миллиона раз, но критики дали всего 28% на RT: настоящий парадокс 2026 года

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Последний дом»

Эксперты зря списали его со счетов.

Похоже, у зрителей Netflix снова свое мнение, которое не всегда совпадает с критиками. Новый фильм «Последний дом» получил довольно низкие оценки, но это не помешало ему за три недели собрать впечатляющую аудиторию.

Картина уже набрала 72 миллиона просмотров по всему миру. Для фильма, который еще недавно вообще не воспринимался как большой стриминговый хит, результат действительно серьезный.

Сначала 27 миллионов, потом еще больше

«Последний дом» вышел на Netflix 7 августа. В первую неделю его посмотрели 27 миллионов раз, во вторую — еще 33 миллиона.

За третий отчетный период фильм добавил еще 12 миллионов просмотров. В итоге за три недели набралось 72 миллиона.

При этом картина всего немного уступила лидеру третьей недели — подростковой драме. Разница составила около 800 тысяч просмотров.

Получается, интерес к фильму не исчез после первой громкой недели. Зрители продолжают включать его даже спустя несколько недель после премьеры.

О чем фильм?

В центре истории — семейная пара в исполнении Греты Ли и Вагнера Моуры. Вместе с двумя детьми они оказываются заперты в собственном доме после загадочного ливня.

Постепенно герои понимают, что выбраться наружу невозможно. Семье приходится использовать ограниченные ресурсы и учиться выживать в условиях полной изоляции.

На бумаге звучит как отличный рецепт для напряженного триллера. Но критики остались не в восторге.

Зрители снова спорят с критиками

На Rotten Tomatoes у «Последнего дома» всего 28%. Критики считают, что сильный актерский состав не смог спасти довольно однообразное повествование, которому, по их мнению, не хватило настоящего саспенса и глубины.

Но аудитория Netflix, судя по всему, решила дать фильму шанс.

И это даже не первый подобный случай. Похожий научно-фантастический триллер «Оставь мир позади» когда-то тоже вызвал неоднозначную реакцию, но в итоге собрал огромную аудиторию и сейчас находится среди самых популярных фильмов Netflix за всю историю.

Так что «Последний дом» вполне может продолжить расти. Чтобы попасть в десятку самых просматриваемых фильмов платформы, ему понадобится примерно 140 миллионов просмотров. До этой цифры еще далеко, но 72 миллиона за три недели — уже вполне убедительное начало.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из фильма «Последний дом»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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