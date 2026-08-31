«"Чуда" не случилось»: «Кинопоиск» выкатил самую громкую премьеру сезона с Идой Галич, но зрители её не поняли

Тема блогеров, онлайн-курсов и так называемых инфоцыган давно вызывает споры, поэтому неудивительно, что сериал «Чудо» оказался среди заметных и ожидаемых премьер. Проект с Идой Галич обращается к явлению, которое хорошо знакомо современной аудитории: красивой жизни в соцсетях, обещаниям лёгкого успеха и бизнесу, построенному вокруг чужих амбиций.

Первые два эпизода уже вышли, и зрители начали делиться впечатлениями.

Сюжет

Самая известная блогер и коуч страны Мия умеет угадывать настоящие желания людей — даже те, которые они предпочитают скрывать от окружающих и от самих себя. К ней обращаются миллионы, надеясь изменить свою жизнь, найти предназначение или наконец получить то самое чудо. И перемены действительно происходят. Но за исполнение желаний приходится платить, и цена для каждого оказывается своей.

Отзывы

Сериал «Чудо» стал одним из самых обсуждаемых проектов года, и на это было несколько причин.

Актуальная и резонансная тема. В центре сюжета — популярный блогер и коуч Мия в исполнении Иды Галич, которая позиционирует себя как фея, способная исполнять сокровенные желания людей. Многие зрители увидели в этом образе отсылки к истории Елены Блиновской и её «Марафону желаний».

Сильный актёрский состав и команда. Помимо Иды Галич, в сериале снялись Денис Шведов, Сергей Гилёв, Антон Филипенко и другие известные артисты. Шоураннером выступила

Активная промо-кампания. Трейлер и проморолики активно обсуждали в сети, что только усилило ажиотаж вокруг проекта.

Но, судя по комментариям после первых двух серий, публика восприняла проект неоднозначно.

«"Чуда" не случилось — сериал не удался. Это тот самый случай, когда детали конструктора разбросаны по разным местам. Кстати, Ида Галич очень убедительна в роли», «Выдержала половину 1 серии. Скучно, нудно», «Откровенно уходит в мелодраму», «Очень неоднозначный сериал с сомнительной моралью», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.