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Киноафиша Статьи Режиссер культового «Поезда в Пусан» снял новый зомби-хоррор и сразу поставил рекорд: у ленты уже 93% на RT

Режиссер культового «Поезда в Пусан» снял новый зомби-хоррор и сразу поставил рекорд: у ленты уже 93% на RT

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Колония» (2026)

Зрители оценили необычный поворот истории. 

«Поезд в Пусан» стал настоящим прорывом для корейского зомби-хоррора: фильм получил мировую популярность и запомнился зрителям как один из самых удачных представителей жанра. После такого успеха сравнивать с ним новые корейские хорроры особенно сложно.

Однако недавно один из проектов от того же режиссера Ён Сан-хо сумел превзойти «Поезд в Пусан» по зрительской оценке. Зомби-хоррор «Колония» получил ещё более высокий рейтинг аудитории.

Сюжет

События «Колонии» укладываются всего в одни сутки и разворачиваются внутри 30-этажного торгово-офисного комплекса в центре Сеула. Там проходит масштабная конференция биотехнологической компании.

В разгар мероприятия в здание приходит бывший сотрудник корпорации. Учёного уволили после того, как руководство присвоило результаты его разработок. Во время конфликта он вводит генеральному директору вирус, созданный на основе собственных исследований. Почти сразу тот начинает проявлять признаки заражения и нападать на окружающих.

Инфекция стремительно распространяется по всему зданию, превращая закрытый комплекс в ловушку для оказавшихся внутри людей.

Кадр из фильма «Колония» (2026)

Детали

«Колония» стала новым зомби-фильмом режиссёра Ён Сан-хо, известного по «Поезду в Пусан». На Rotten Tomatoes картина установила новый личный рекорд постановщика и спустя десять лет превзошла результат его знаменитого хита.

Зрительская оценка «Колонии» достигла 93%, тогда как у «Поезда в Пусан» этот показатель составляет 90%. Премьера фильма прошла на Каннском фестивале. При бюджете около $12 млн картина уже собрала более $50 млн.

«"Колония" привносит свежую концепцию в жанр зомби-фильмов», «Режиссёр взял самое лучшее из своего же фильма "Поезд в Пусан" и перенёс всё действие в огромный закрытый торговый центр, и придумал нечто новенькое», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Колония» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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