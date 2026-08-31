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Киноафиша Статьи На эти два британских сериала не жалко потратить вечер: в №1 блистает звезда «Игры престолов»

На эти два британских сериала не жалко потратить вечер: в №1 блистает звезда «Игры престолов»

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Слушатели»

Мини-истории сумели заинтересовать зрителей. 

Британские сериалы умеют «рассказывать» истории: авторы делают ставку на плотный сюжет, сильных персонажей и атмосферу, а не на десятки эпизодов. Поэтому среди проектов из Великобритании немало коротких историй, которые можно посмотреть за один вечер, не откладывая финал на несколько дней.

Собрали пару таких сериалов для тех, кто хочет ненадолго погрузиться в качественный сюжет.

«Порох» («Пороховой заговор»)

Мини-сериал обращается к реальной истории Порохового заговора, произошедшего в Англии в 1605 году. В центре событий — группа английских католиков, столкнувшихся с преследованиями при протестантском короле Якове I. Они решают организовать покушение на монарха и устроить взрыв в Палате лордов во время его речи, когда там должны были находиться представители парламента и судебной власти.

Во главе заговора оказывается дворянин Роберт Кейтсби, которого сыграл Кит Харингтон, известный по «Игре престолов». Вернувшись в Лондон вместе с Гаем Фоксом, он начинает искать сторонников для реализации плана.

Проект состоит из трёх часовых эпизодов. Харингтон не только исполнил главную роль, но и вошёл в число его продюсеров. При этом у актёра есть личная связь с историей: он является прямым потомком Роберта Кейтсби.

Хотя создатели опирались на исторические материалы, некоторые события и детали пришлось изменить ради более драматичной подачи.

Кадр из сериала «Порох»

«Слушатели»

Главная героиня сериала — преподавательница английского языка Клэр. В какой-то момент она начинает слышать странный низкий гул, которого больше никто не замечает. То, что поначалу кажется незначительной странностью, постепенно начинает разрушать её привычную жизнь.

Клэр счастлива в семье и довольна своей работой, однако постоянный звук заставляет её сомневаться в собственном рассудке. Обследования не помогают найти причину происходящего, а окружающие не способны подтвердить, что слышат то же самое.

Сериал из 4 серий по 45 минут сняла Яница Браво по одноимённому роману Джордана Таннахилла. Реакция аудитории при этом разделилась: зрители хвалят необычную завязку и атмосферу, но некоторые остаются недовольны финалом. Стоит посмотреть, чтобы сформировать собственное мнение.

Кадр из сериала «Слушатели»

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериалов «Порох», «Слушатели»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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