Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи РЕН ТВ вернет в эфир свой самый большой военный хит: в «СМЕРШ. 1945» Петренко и Котлярский превзойдут себя

РЕН ТВ вернет в эфир свой самый большой военный хит: в «СМЕРШ. 1945» Петренко и Котлярский превзойдут себя

Проверено редакцией
Кадр со съемок «СМЕРШ. 1945»

Героям актеров предстоят рискованные операции.

«СМЕРШ» остаётся одной из популярных тем в отечественных военных сериалах, поэтому очередной проект о легендарной контрразведке наверняка заинтересует поклонников жанра. На этот раз историю перенесут в последние месяцы Великой Отечественной войны, добавив к военной драме элементы детектива.

Для РЕН ТВ уже начались съёмки нового сериала «СМЕРШ. 1945».

Сюжет

Оперативникам СМЕРШ во главе с Лавровым и Семёновым вновь предстоит работать в зоне риска. Героям нужно провести несколько опасных операций: перехватить немецкого офицера в Финляндии, отыскать секретные документы в Риге и вступить в противостояние с гестапо на территории Польши.

Самая ответственная миссия ждёт их под Берлином. Оперативникам предстоит сорвать планы нацистов по применению химического оружия.

Кадр со съемок «СМЕРШ. 1945»

Детали

Авторы уже приступили к работе над продолжением популярной серии проектов о советской контрразведке. В новых эпизодах вновь появятся Игорь Петренко и Владислав Котлярский.

В планах создателей — сразу два новых сезона. Каждый из них будет разделён на самостоятельные истории, рассчитанные на четыре серии.

В пятом сезоне зрителей ждут новеллы «Морской дракон» и «Охота на химеру». Шестой сезон составят «Краковский капкан» и «Дыхание смерти».

Первая часть франшизы, сериал «СМЕРШ», вышла на РЕН ТВ еще в 2019 году. С тех пор проект неизменно входит в число наиболее успешных сериалов канала. Выход новых серий ожидается уже в следующем году.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры со съемок «СМЕРШ. 1945»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Читать дальше 1 сентября 2026
Осенний марафон советского кино: попробуйте угадать 5 фильмов по кадрам с дождем и листвой (тест) Осенний марафон советского кино: попробуйте угадать 5 фильмов по кадрам с дождем и листвой (тест) Читать дальше 31 августа 2026
Как «Мухтар», только «в женской версии»: Россия 1 собирается повторить культовый сюжет про опера с собакой, но зрители уже негодуют Как «Мухтар», только «в женской версии»: Россия 1 собирается повторить культовый сюжет про опера с собакой, но зрители уже негодуют Читать дальше 1 сентября 2026
Петров возвращается в самом неожиданном сериале-рекордсмене 2025 года: для «Камбэка» снимут летний спешел Петров возвращается в самом неожиданном сериале-рекордсмене 2025 года: для «Камбэка» снимут летний спешел Читать дальше 1 сентября 2026
СТС решил не останавливать свой хит про 50-летнего маникюрщика: раскрыт сюжет 2 сезона сериала «Мистер Ноготь» с Робаком СТС решил не останавливать свой хит про 50-летнего маникюрщика: раскрыт сюжет 2 сезона сериала «Мистер Ноготь» с Робаком Читать дальше 31 августа 2026
8 самых свежих новинок российских сериалов 2026 года: 5 уже идут, а у остальных — премьера со дня на день 8 самых свежих новинок российских сериалов 2026 года: 5 уже идут, а у остальных — премьера со дня на день Читать дальше 3 сентября 2026
Шибанов и Ракитина снова вместе — только в другом сериале: в этой новинке Калининград 1940-х и тайная группировка Шибанов и Ракитина снова вместе — только в другом сериале: в этой новинке Калининград 1940-х и тайная группировка Читать дальше 2 сентября 2026
3 главных российских сериала сентября, которые я жду больше всего: и два из них — с Антоном Васильевым 3 главных российских сериала сентября, которые я жду больше всего: и два из них — с Антоном Васильевым Читать дальше 2 сентября 2026
Зрители не ждали, но это случилось: начались съемки 3 сезона «Ландышей» — с Бондарчуком Зрители не ждали, но это случилось: начались съемки 3 сезона «Ландышей» — с Бондарчуком Читать дальше 2 сентября 2026
Во всем круче «Слова пацана»: этот новый сериал НТВ про банды 90-х снят по жутким реальным событиям Во всем круче «Слова пацана»: этот новый сериал НТВ про банды 90-х снят по жутким реальным событиям Читать дальше 1 сентября 2026
Не только «Невский» и «Большая фарма»: еще одна мощная премьера с Антоном Васильевым — «Наш ответ "Во все тяжкие"» Не только «Невский» и «Большая фарма»: еще одна мощная премьера с Антоном Васильевым — «Наш ответ "Во все тяжкие"» Читать дальше 1 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше