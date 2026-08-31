РЕН ТВ вернет в эфир свой самый большой военный хит: в «СМЕРШ. 1945» Петренко и Котлярский превзойдут себя

«СМЕРШ» остаётся одной из популярных тем в отечественных военных сериалах, поэтому очередной проект о легендарной контрразведке наверняка заинтересует поклонников жанра. На этот раз историю перенесут в последние месяцы Великой Отечественной войны, добавив к военной драме элементы детектива.

Для РЕН ТВ уже начались съёмки нового сериала «СМЕРШ. 1945».

Сюжет

Оперативникам СМЕРШ во главе с Лавровым и Семёновым вновь предстоит работать в зоне риска. Героям нужно провести несколько опасных операций: перехватить немецкого офицера в Финляндии, отыскать секретные документы в Риге и вступить в противостояние с гестапо на территории Польши.

Самая ответственная миссия ждёт их под Берлином. Оперативникам предстоит сорвать планы нацистов по применению химического оружия.

Детали

Авторы уже приступили к работе над продолжением популярной серии проектов о советской контрразведке. В новых эпизодах вновь появятся Игорь Петренко и Владислав Котлярский.

В планах создателей — сразу два новых сезона. Каждый из них будет разделён на самостоятельные истории, рассчитанные на четыре серии.

В пятом сезоне зрителей ждут новеллы «Морской дракон» и «Охота на химеру». Шестой сезон составят «Краковский капкан» и «Дыхание смерти».

Первая часть франшизы, сериал «СМЕРШ», вышла на РЕН ТВ еще в 2019 году. С тех пор проект неизменно входит в число наиболее успешных сериалов канала. Выход новых серий ожидается уже в следующем году.

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