Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи В 3 сезоне «Укрытия» серьезно изменили сюжет книг: спасли персонажа, который должен был сгореть при пожаре

В 3 сезоне «Укрытия» серьезно изменили сюжет книг: спасли персонажа, который должен был сгореть при пожаре

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Укрытие»

Создатели сериала решили отойти от первоисточника Хью Хоуи.

Когда сериал снимают по книге, зрители обычно ждут знакомую историю. Но с «Укрытием» всё немного интереснее: создатели не боятся менять важные сюжетные линии, если считают, что для экрана так будет лучше.

И в третьем сезоне произошло особенно заметное изменение. Бернард Холланд, который в книгах погибает в огне, в сериале остается жив. Более того, его история превращается в историю возможного искупления.

Бернарду дали второй шанс

Тим Роббинс, сыгравший Бернарда, рассказал, что узнал о серьезных изменениях ближе к середине второго сезона. Для актера эта новость стала настоящим подарком.

«Какой подарок — сыграть совершенно другого Бернарда».

В третьем сезоне герой меняется не только физически из-за травм, но и внутренне. Постепенно он начинает понимать, что вся его прежняя жизнь была построена на лжи, а система, которой он служил, использовала его доверие.

Именно это отличает экранного Бернарда от книжного. Вместо трагической смерти сериал дает ему возможность посмотреть на собственные поступки со стороны и сделать выбор.

Зачем сериалу понадобилось это изменение

Похоже, авторы решили сделать историю Бернарда более сложной. Его смерть могла бы поставить точку, а выживание позволяет задать гораздо более неприятный вопрос: может ли человек, который был частью системы, изменить себя после того, как узнает правду?

И здесь «Укрытие» становится не просто фантастикой о закрытом обществе. Это история о власти, контроле и цене правды.

Бернарду дают выбор: сохранить прежний мир и собственное положение или попытаться спасти то, что осталось от его совести. Именно поэтому изменение по сравнению с книгой выглядит вполне логичным для сериала.

Мне нравится такой ход. Иногда экранизация становится интереснее, когда не боится изменить первоисточник — особенно если изменение помогает глубже раскрыть героя.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из сериала «Укрытие»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Читать дальше 1 сентября 2026
Осенний марафон советского кино: попробуйте угадать 5 фильмов по кадрам с дождем и листвой (тест) Осенний марафон советского кино: попробуйте угадать 5 фильмов по кадрам с дождем и листвой (тест) Читать дальше 31 августа 2026
Что включить на Netflix прямо сейчас: 5 свежих новинок на любой вкус — от ситкома и мелодрамы до мощного триллера по Харлану Кобену Что включить на Netflix прямо сейчас: 5 свежих новинок на любой вкус — от ситкома и мелодрамы до мощного триллера по Харлану Кобену Читать дальше 3 сентября 2026
Забудете о «Ричере», как только включите этот боевик от Amazon: 7 серий посмотрела на одном дыхании Забудете о «Ричере», как только включите этот боевик от Amazon: 7 серий посмотрела на одном дыхании Читать дальше 3 сентября 2026
Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории Читать дальше 2 сентября 2026
3 исторических сериала, которые стоит посмотреть после «Рыцаря Семи Королевств»: никакой «Игры престолов» в списке 3 исторических сериала, которые стоит посмотреть после «Рыцаря Семи Королевств»: никакой «Игры престолов» в списке Читать дальше 2 сентября 2026
Финал «Игры престолов» может быть гениальным — а мы не поняли: на Железный трон уселся вовсе не Бран Старк Финал «Игры престолов» может быть гениальным — а мы не поняли: на Железный трон уселся вовсе не Бран Старк Читать дальше 1 сентября 2026
Смерть Рейниры проспойлерили еще в «Игре престолов», но все может измениться: «Дом дракона» уже отошел от книг Смерть Рейниры проспойлерили еще в «Игре престолов», но все может измениться: «Дом дракона» уже отошел от книг Читать дальше 1 сентября 2026
О сериале «Чужой: Земля» Ридли Скотт сказал всего 3 слова: и эта оценка — высшая похвала от создателя франшизы О сериале «Чужой: Земля» Ридли Скотт сказал всего 3 слова: и эта оценка — высшая похвала от создателя франшизы Читать дальше 1 сентября 2026
Эти 3 фэнтези-сериала совершенны в каждой серии: даже «Игра престолов» в списке Эти 3 фэнтези-сериала совершенны в каждой серии: даже «Игра престолов» в списке Читать дальше 1 сентября 2026
3 научно-фантастических сериала, которые можно посмотреть за один день, а вспоминать потом долго: настоящие шедевры 3 научно-фантастических сериала, которые можно посмотреть за один день, а вспоминать потом долго: настоящие шедевры Читать дальше 1 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше