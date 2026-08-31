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Киноафиша Статьи Вот что на самом деле Нина сделала с Сааховым: спустя 60 лет зрители нашли мрачное объяснение ляпу в «Кавказской пленнице»

Вот что на самом деле Нина сделала с Сааховым: спустя 60 лет зрители нашли мрачное объяснение ляпу в «Кавказской пленнице»

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Возможно, девушка решила постоять за себя более решительным способом. 

Советскую классику многие из нас смотрели десятки раз, но даже в знакомых сценах иногда удаётся заметить детали, на которые раньше никто не обращал внимания. Особенно интересно пересматривать старые комедии спустя годы: это позволяет увидеть в привычных эпизодах совсем другие смыслы.

Одна из таких сцен есть в «Кавказской пленнице». Зрители десятилетиями считали, что Саахова облили вином, однако при повторном просмотре возникает версия, что на его одежде могла быть… кровь.

Напиток Нины

В одной из самых известных сцен Саахов приходит к Нине, надеясь произвести на неё впечатление. Он появляется без головного убора, зато с подносом и бутылкой шампанского. Когда герой выходит из комнаты, на его костюме уже заметны красные пятна, будто его облили алкоголем.

Но ведь изначально в руках в героя было бесцветное шампанское. И это несоответствие породило довольно мрачную версию в Сети.

«А может, это кровь? Вдруг Нина ударила его бутылкой, а он после этого ещё и выглядит вполне нормально», — обсуждают зрители.

Впрочем, наиболее вероятно, что перед нами ляп. Вероятно, во время съёмок просто не проследили за тем, какой напиток герой держал в руках.

Кадры из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Цвет волос Шурика

В «Кавказской пленнице» есть и другая заметная несостыковка. Волосы Шурика от сцены к сцене выглядят по-разному: где-то они тёмно-русые, в других эпизодах приобретают золотистый оттенок, а иногда кажутся почти пепельными.

Объясняется это особенностями съёмочного процесса. Работа над фильмом продолжалась несколько месяцев, и брюнет Александра Демьяненко периодически перекрашивали для нужного образа. Кроме того, эпизоды снимались не в хронологическом порядке, поэтому изменения во внешности актёра особенно заметны.

Кадры из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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