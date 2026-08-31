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Киноафиша Статьи Когда выйдет финальная серия «Холода»: главный хит лета 2026 года скоро покажет развязку

Когда выйдет финальная серия «Холода»: главный хит лета 2026 года скоро покажет развязку

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Холод»

Мрачная история постепенно выходит на финишную прямую.

Похоже, ждать финала «Холода» осталось совсем недолго. Сериал с Любовью Аксёновой стартовал 16 июля 2026 года и с самого начала привлек внимание тяжелой историей о женщине, которая оказалась в колонии за преступление, которого не совершала.

В первом сезоне 10 серий

Создатели подготовили 10 эпизодов. Новая серия выходит один раз в неделю, по четвергам, одновременно на Иви, START, Wink и KION.

Первые семь серий уже появились:

  • 1 серия — 16 июля
  • 2 серия — 23 июля
  • 3 серия — 30 июля
  • 4 серия — 6 августа
  • 5 серия — 13 августа
  • 6 серия — 20 августа
  • 7 серия — 27 августа

Так что дальше осталось всего три эпизода.

Когда выйдет финал?

8 серия выйдет 3 сентября, 9 серия — 10 сентября, а заключительный, десятый эпизод появится 17 сентября 2026 года.

Получается, до финала «Холода» осталось чуть больше двух недель.

И мне кажется, что последние серии будут особенно интересными. Женя уже прошла через колонию, предательство и тяжелую борьбу за выживание, а теперь получила возможность самой решать, что делать с людьми, которые разрушили ее жизнь.

История явно движется к главному противостоянию — мести тем, кто когда-то остался безнаказанным.

А будет ли второй сезон?

Пока официального решения о продолжении нет. Создатели не объявляли о съемках второго сезона, поэтому дальнейшая судьба проекта, скорее всего, будет зависеть от зрительского интереса и того, чем закончится история Евгении.

Но сначала нам предстоит увидеть финал первого сезона.

17 сентября станет известно, чем завершится эта холодная и очень непростая история. А пока остается ждать три последние серии и надеяться, что финал действительно оправдает ожидания зрителей.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из сериала «Холод»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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