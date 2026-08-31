«Без фантазий, без сказок»: этот сериал НТВ посмотрели ветераны СВО — и высказали все мнение

Зрители смогут увидеть его на своих экранах совсем скоро.

Сюжет нового сериала НТВ «Марик» начинается с личной драмы. Военврач и доброволец Марк Аксёнов возвращается домой и узнаёт, что жена успела выйти замуж за его лучшего друга. При этом герой впервые за много лет встречается с дочерью, которую практически не видел.

Но на этом история только начинается. Марк становится врачом скорой помощи, а вместе с ним зрители наблюдают за изменениями Мариуполя и судьбами людей, которые пытаются заново построить свою жизнь.

Снимали там, где происходит история

Одной из особенностей проекта стали съемки непосредственно в Мариуполе и Крыму. Создатели сознательно стремились использовать реальные локации и показать город таким, каким он является сейчас.

Продюсер сериала Тимур Вайнштейн признается, что съемочная группа буквально рисковала жизнью ради достоверности:

«Те люди, которые работали над проектом "Марик" в прямом смысле этого слова рисковали жизнью. Получилось очень искреннее, честное, трогательное, настоящее кино, которого ждут зрители».

Сам город при этом становится фактически отдельным персонажем. В кадре появляются не только актеры, но и реальные здания, в том числе те, которые еще не восстановлены после боевых действий.

Что говорят ветераны

На премьеру в Москве пришли люди, имеющие непосредственное отношение к описываемым событиям. Среди них — Герой России Людмила Болилая.

Она особенно выделила то, что сериал старается не превращать происходящее в красивую выдумку:

«В сериале настоящая жизнь, профессия, какая есть на самом деле. Без фантазий, без сказок. Никакого приукрашивания. Реальность».

Еще один участник событий, ветеран СВО Антон Красников, отдельно отметил работу военных медиков. По его словам, их мужество во время боевых действий заслуживает особого признания.

Сериал «Марик» выйдет на онлайн-платформах, а премьера на НТВ запланирована на середину сентября. Создатели хотят рассказать не только о войне, но и о том, что происходит с человеком и городом после пережитого.

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