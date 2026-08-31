Уже 29 000 000 часов просмотров: забудете о Харлане Кобене, как только включите эту пятисерийную новинку от Netflix

Новый пятисерийный триллер на Netflix всего за несколько дней после премьеры сумел обойти более известных конкурентов и возглавил мировой рейтинг платформы.

Ещё недавно главным лидером детективной линейки стриминга была экранизация романа Харлана Кобена «Я тебя отыщу», но теперь внимание зрителей переключилось на другой проект. Сериал «Кровавая жертва» сочетает мрачное расследование, тайны и жестокие преступления. Его стремительный взлёт в рейтингах уже говорит сам за себя.

Сюжет

Летний Стокгольм оказывается в центре расследования серии убийств сотрудников полиции. Всё начинается с сообщения о чрезвычайном происшествии в загородном доме: после прибытия на место там обнаруживают тела двух жестоко убитых полицейских.

Расследование возглавляет детектив Томас. Пытаясь выйти на след преступника, он обращается за помощью к своему отцу Альфреду — бывшему полицейскому, с которым у него давно непростые отношения. Вместе им предстоит остановить серийного убийцу.

Детали

Создателем и ведущим сценаристом проекта стал британский автор Джордж Кэй, известный по сериалам «Люпен» и «Захваченный рейс». Несмотря на международный состав продюсерской команды, он хотел сохранить у истории характерную атмосферу шведского криминального нуара. Поэтому съёмки полностью прошли в Стокгольме.

Изначально сериал разрабатывался под рабочим названием «Дело», однако позже его сменили на более мрачное — «Кровавая жертва». Все пять эпизодов поставил Кристоффер Нюхольм, режиссёр культового сериала «Убийство». Именно с этим проектом «Кровавую жертву» часто сравнивают.

Пятисерийный сериал вышел во всём мире 20 августа и быстро появился в стриминговых рейтингах. Шведский проект смог потеснить таких популярных конкурентов, как «Я тебя отыщу» и «Моя жизнь с мальчиками Уолтер», и стал успешным как у американской, так и у международной аудитории. На Rotten Tomatoes оценка критиков сейчас составляет 86%.

На Netflix «Кровавая жертва» заняла первое место в топ-10 неанглоязычных сериалов. Согласно последним данным, сериал набрал 7 миллионов просмотров, а общее время просмотра уже составило 29,3 миллиона часов.

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